Un hombre de 30 años fue aprehendido en la ciudad Capital, luego de un episodio ocurrido en el sector del Pasaje Choya S/N°, donde, según lo manifestado por una mujer de 38 años, su expareja habría protagonizado una situación de violencia que también involucró a un amigo de ella, de 30 años.

La intervención se produjo a partir de un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que motivó la presencia de efectivos de la Comisaría Cuarta en el lugar. Una vez allí, los uniformados dialogaron con la mujer, quien relató lo sucedido y señaló que el hombre habría vociferado insultos y luego intentado agredir físicamente a su amigo.

De acuerdo con la exposición realizada ante los policías, el episodio no habría quedado limitado a los insultos. La mujer indicó que su expareja también habría empujado una motocicleta que se encontraba en el lugar, provocándole lesiones al hombre de 30 años, para posteriormente darse a la fuga.

La situación comunicada a los efectivos permitió poner en marcha un procedimiento para localizar al presunto autor, quien ya no se encontraba en el sitio cuando los uniformados tomaron conocimiento de lo ocurrido.

La motocicleta y las lesiones denunciadas

Entre los detalles aportados por la mujer se identificó una motocicleta Motomel Skua 150 cc., de color blanco, que habría sido empujada durante el episodio. Según el relato, esa acción habría provocado lesiones al amigo de 30 años, quien habría sido blanco del intento de agresión física.

El vehículo fue mencionado como parte de la secuencia denunciada, en la que también se describieron los insultos que habría pronunciado el presunto agresor. Luego de esos hechos, el hombre se habría retirado del lugar, por lo que los efectivos debieron ampliar el recorrido para intentar dar con su paradero.

La información policial señala que la mujer de 38 años fue quien puso en conocimiento de los uniformados lo sucedido en el Pasaje Choya. Su relato permitió orientar la búsqueda hacia el presunto autor, en el marco de las actuaciones iniciadas a partir del aviso recibido por el SAE-911.

La búsqueda terminó en la calle Piedra Blanca

Tras recibir la información y tomar intervención en el lugar, los efectivos de la Comisaría Cuarta ampliaron de inmediato el recorrido por la zona. El despliegue permitió localizar al sospechoso en la calle Piedra Blanca S/N°, donde finalmente fue aprehendido.

El hombre fue identificado como un sujeto de 30 años de edad, señalado como el presunto autor del episodio relatado por la mujer. Una vez concretado el procedimiento, los policías lo trasladaron a la dependencia policial correspondiente.

Allí quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que tomó intervención en el caso. De esta manera, la actuación policial concluyó con la localización y aprehensión del hombre, luego de la búsqueda iniciada tras su presunta fuga del lugar donde se habría producido el episodio.

Por otra parte, los efectivos invitaron a la damnificada a formalizar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 4, instancia indicada para avanzar con las actuaciones judiciales vinculadas con lo ocurrido.

Asistencia para víctimas de violencia familiar y de género

Junto con la información sobre el procedimiento, se recordó que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a través de las líneas gratuitas 144 y 911.

La línea 144 está destinada a brindar asistencia ante situaciones de violencia, mientras que el 911 constituye el canal de comunicación para requerir intervención ante una emergencia. Según la información difundida, las llamadas son anónimas y ambos servicios se encuentran disponibles durante las 24 horas del día, los 365 días del año.