Secuestran una moto y arrestan a un hombre durante un control vehicular en Catamarca

Un operativo de control vehicular realizado durante la mañana de hoy en la localidad de Chumbicha, departamento Capayán, culminó con el secuestro de una motocicleta Yamaha YBR de 125 centímetros cúbicos y el arresto de su conductor, un hombre de apellido Domínguez, de 32 años.

El procedimiento tuvo lugar a las 10:10, cuando efectivos de la Comisaría Departamental Chumbicha desarrollaban tareas de control en el empalme de las rutas nacionales N.º 38 y N.º 60, un sector de conexión vial situado en esa localidad.

En ese contexto, los uniformados intervinieron ante una presunta infracción atribuida al conductor del rodado. De acuerdo con la información suministrada, el hombre habría incumplido disposiciones contempladas en el Código de Faltas de la Provincia, circunstancia que derivó en el secuestro de la motocicleta.

La actuación policial se desarrolló durante un control preventivo de vehículos y tuvo como resultado una medida sobre el rodado, además de una intervención posterior vinculada con la conducta que habría adoptado el conductor frente a los efectivos.

El secuestro de la motocicleta y la presunta infracción

La motocicleta secuestrada fue identificada como una Yamaha YBR 125 cc. Su conductor, Domínguez, de 32 años, habría infringido la normativa provincial vigente en materia de faltas, según los datos del procedimiento.

En el transcurso de la intervención Domínguez se habría tornado agresivo con los uniformados, a quienes habría proferido insultos y amenazas.

Esta situación habría motivado una nueva actuación por parte de los efectivos, que procedieron al arresto del hombre.

Luego de ser arrestado, el hombre de apellido Domínguez fue alojado en la dependencia policial correspondiente, donde los efectivos labraron las actuaciones de rigor.



