Encuentran en Catamarca un auto con pedido de secuestro por robo en Córdoba

Un automóvil Chevrolet Aveo con pedido de secuestro vigente en la provincia de Córdoba fue hallado en Catamarca, luego de que personal policial realizara tareas investigativas para avanzar en el procedimiento. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División Sustracción de Automotores, quienes, como parte de las diligencias desarrolladas, se constituyeron en el barrio 48 Viviendas Sur, donde procedieron a controlar el rodado.

El procedimiento se enmarcó en las tareas de investigación que lleva adelante esa dependencia policial, especializada en hechos vinculados con la sustracción de automotores. Durante el control, los efectivos realizaron las verificaciones correspondientes para establecer la situación del vehículo e identificar si registraba algún requerimiento judicial.

A partir de esas actuaciones, el personal avanzó con la consulta a los sistemas informáticos disponibles, una instancia que permitió conocer la existencia de una medida judicial solicitada desde otra provincia.

Confirmaron el pedido de secuestro

Según la información oficial, los policías realizaron las tareas propias de su especialidad y, tras consultar el sistema informático, establecieron que sobre el Chevrolet Aveo pesaba un pedido de secuestro solicitado por la Unidad Judicial N° 9 de la provincia de Córdoba.

El requerimiento estaba relacionado con el supuesto delito de robo, de acuerdo con los datos surgidos de la verificación. La consulta permitió determinar que el automóvil controlado en el barrio 48 Viviendas Sur tenía un requerimiento originado fuera de Catamarca. De esta manera, las tareas investigativas y la comprobación en el sistema resultaron determinantes para advertir la situación judicial del rodado.

El procedimiento involucró así la verificación de un vehículo localizado en territorio catamarqueño y la detección de una solicitud de secuestro emitida por una dependencia judicial cordobesa.

Intervino la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur

Una vez constatada la existencia del pedido de secuestro, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas que debían seguirse en relación con el procedimiento.

La participación de la fiscalía permitió encauzar las actuaciones correspondientes a partir del resultado obtenido durante el control policial y de la información registrada en el sistema informático. De acuerdo con lo informado, las medidas posteriores quedaron sujetas a las directivas impartidas por la autoridad judicial interviniente. No se brindaron detalles adicionales sobre las disposiciones adoptadas ni sobre el estado posterior del vehículo.