Secuestraron una moto con la numeración adulterada en Catamarca

Un operativo de prevención realizado durante la mañana de hoy sobre la avenida Güemes derivó en el secuestro de una motocicleta Suzuki de 150 cc. que presentaba signos de adulteración en la numeración registral del cuadro. La intervención se produjo a partir de una situación advertida por numerarios de la Unidad Ciclista de Apoyo Preventivo (UCAP), quienes efectuaban recorridos preventivos en el sector comprendido entre la avenida Alem y la calle 25 de Mayo.

De acuerdo con la información del procedimiento, el hecho ocurrió a las 07:45, cuando los efectivos habrían sorprendido a un sujeto que empujaba el rodado por esa arteria. Al solicitarle la documentación correspondiente para acreditar la situación del vehículo, constataron que el individuo carecía de ella.

La circunstancia motivó una intervención inmediata por parte del personal policial, que solicitó la presencia de efectivos de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia. A partir de ese requerimiento, el procedimiento avanzó hacia una inspección del vehículo para determinar si presentaba alguna irregularidad.

Las anomalías detectadas durante la inspección

Una vez constituidos en el lugar, los numerarios de la Dirección de Seguridad Vial observaron que la motocicleta presentaba anomalías. Ante esa situación, dieron participación al personal de la División Sustracción de Automotores, área que llevó adelante las verificaciones necesarias para establecer las condiciones del rodado.

La revisión incluyó una verificación física y numérica, instancia que permitió determinar la existencia de signos de adulteración en la numeración registral del cuadro. Este hallazgo constituyó el elemento central del procedimiento y dio lugar a la continuidad de las actuaciones policiales.

La secuencia de intervenciones permitió pasar de una primera observación en el marco de un recorrido preventivo a una comprobación técnica realizada por personal especializado. En ese proceso participaron distintas dependencias policiales, cada una con una intervención específica: la UCAP detectó la situación inicial, la Dirección de Seguridad Vial advirtió las anomalías y la División Sustracción de Automotores efectuó la verificación física y numérica del vehículo.

De esta manera, la falta de documentación manifestada durante el primer contacto con el sujeto fue seguida por una inspección que permitió establecer irregularidades en la identificación registral de la motocicleta.

Intervención de la Seccional Décima y actuación judicial

Luego de las verificaciones realizadas, tomaron intervención numerarios de la Seccional Décima, dependencia que corresponde por jurisdicción. El personal de esa unidad informó sobre lo ocurrido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que recibió los detalles del procedimiento.

Tras tomar conocimiento de la situación, desde la Fiscalía se dispuso el secuestro del rodado, medida que se concretó en el marco de las actuaciones correspondientes.

La intervención judicial se produjo después de que las distintas áreas policiales reunieran los elementos surgidos de la inspección. La constatación de signos de adulteración en la numeración registral del cuadro fue el dato técnico informado a partir de la verificación realizada por la División Sustracción de Automotores.