Caso Maira Cabrera: Cejas continuará detenido mientras avanzan las pericias

Eduardo del Jesús Cejas, de 36 años, alias "Pumpuna", continuará detenido luego de que la jueza de Control de Garantías, Mas Saadi, confirmara la medida a la espera de los resultados de distintas pericias que todavía deben realizarse.

La decisión judicial se vincula con dos hechos atribuidos al hombre y relacionados con procedimientos realizados por efectivos policiales. La calificación legal por la que seguirá detenido comprende "resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves (primer hecho) y resistencia a la autoridad (segundo hecho), ambos en concurso real y en calidad de autor".

La resolución mantiene a Cejas privado de su libertad mientras avanza esta instancia de la investigación y se incorporan los resultados de las medidas periciales que aún se encuentran pendientes. El caso adquiere especial relevancia debido a que Cejas se encuentra también bajo la atención de la Policía y de la Justicia en el marco de la investigación por la desaparición de su expareja, Maira Cabrera, quien permanece desaparecida desde el 10 de agosto último.

Los dos hechos que lo complican

La situación que derivó en la detención de Cejas está relacionada con dos episodios ocurridos durante procedimientos efectuados por efectivos policiales.

Según la información proporcionada, en ambas oportunidades el hombre agredió a los policías que llevaban adelante los procedimientos y posteriormente huyó cuando fue requerido por los uniformados. Estos hechos dieron lugar a la imputación por resistencia a la autoridad y, en el primer episodio, por lesiones leves. La resolución de la jueza Mas Saadi mantiene la detención bajo esa calificación mientras se aguarda la realización y el resultado de las pericias que faltan incorporar.

La calificación establecida comprende dos hechos diferenciados, considerados bajo las figuras jurídicas correspondientes:

Primer hecho: resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves. Segundo hecho: resistencia a la autoridad.

resistencia a la autoridad. Ambos hechos: en concurso real.

en concurso real. Calidad atribuida: autor.

La continuidad de la detención fue resuelta en función de esta causa y a la espera de que se completen las medidas periciales pendientes.

La desaparición de Maira Cabrera

En paralelo a estos hechos, Cejas se encuentra en la mira de la Policía y de la Justicia por la desaparición de Maira Cabrera. La mujer desapareció el 10 de agosto último en Telarito, departamento La Paz, y Cejas es señalado en la información de base como la última persona que la vio con vida.

Este elemento ubica al hombre dentro del foco de la investigación que procura establecer qué ocurrió con Cabrera desde su desaparición. Sin embargo, la detención que fue confirmada por la jueza Mas Saadi corresponde a los hechos de resistencia a la autoridad y lesiones leves señalados en la imputación, mientras las medidas periciales pendientes continúan su curso.

De esta manera, las dos dimensiones del caso se mantienen relacionadas por la situación procesal de Cejas, pero corresponden a aspectos diferenciados: por un lado, los episodios derivados de los procedimientos policiales; por otro, la investigación vinculada con la desaparición de Maira Cabrera.

La espera por las pericias pendientes

Uno de los elementos centrales de la decisión adoptada por la jueza de Control de Garantías es la espera de los resultados de pericias que todavía faltan realizar.

La continuidad de la detención se produce, precisamente, mientras se aguarda la incorporación de esos elementos al proceso. Las pericias constituyen así una instancia pendiente dentro del avance de las actuaciones y forman parte del escenario en el que la Justicia debe continuar evaluando los elementos reunidos.

La resolución de Mas Saadi establece, en este contexto, que Cejas continuará detenido, sin que ello implique atribuirle responsabilidad por la desaparición de Maira Cabrera más allá de las circunstancias que actualmente son objeto de investigación.

El expediente mantiene, de esta manera, dos referencias centrales: los delitos por los cuales Cejas se encuentra detenido y la investigación por la desaparición de quien fuera su expareja.