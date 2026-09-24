Maira Cabrera: nuevo rastrillaje en Telaritos y expectativa por la situación procesal de Cejas

Un nuevo rastrillaje se desarrolla en estos momentos en la localidad de Telaritos, en el marco de la búsqueda de Maira Romina Cabrera. El procedimiento está a cargo de personal policial de la División Homicidios y Trata de Personas y del Laboratorio Científico, que nuevamente se trasladaron hasta la localidad capayense para avanzar con las tareas vinculadas con la investigación.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se concentra en uno de los descampados cercanos a la casa de Jesús Cejas, expareja de la joven y señalado como la última persona que vio a Maira con vida el pasado 10 de agosto.

El procedimiento se encuentra actualmente en desarrollo y, por el momento, no trascendió si durante las tareas se encontró una nueva prueba o surgieron nuevos testimonios que puedan aportar elementos a la investigación. La presencia nuevamente de personal especializado en Telaritos responde a una disposición de la Justicia, según pudo conocerse, y forma parte de la continuidad de las tareas de búsqueda de la joven.

La búsqueda otra vez cerca de la vivienda de Cejas

El nuevo rastrillaje se realiza en un sector que ya adquiere relevancia dentro de la investigación: los espacios descampados próximos al domicilio de Jesús Cejas.

Cejas es la última persona que, de acuerdo con la información aportada en la causa, había visto con vida a Maira Romina Cabrera el 10 de agosto. Por ese motivo, la zona cercana a su vivienda vuelve a quedar bajo observación de los investigadores. En esta oportunidad participan efectivos de áreas especializadas de la Policía y personal del Laboratorio Científico. La intervención de ambas dependencias apunta a desarrollar las tareas correspondientes dentro del procedimiento que fue dispuesto judicialmente.

Por ahora, las autoridades no informaron oficialmente sobre el hallazgo de nuevos elementos. Las tareas continúan mientras el personal interviniente realiza el rastrillaje en el sector.

La situación procesal de Jesús Cejas

Mientras el nuevo procedimiento se desarrolla en Telaritos, también existe expectativa por la situación procesal de Jesús Cejas, quien debía recuperar la libertad durante la jornada de ayer. La situación está relacionada con un control de detención solicitado la semana pasada por el fiscal Luis Córdoba Andreata, a raíz de los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Esos cargos se vinculan con el procedimiento realizado anteriormente en el domicilio de Cejas, donde se habían levantado algunas muestras que actualmente están siendo sometidas a análisis.

El plazo de ocho días establecido luego del control de detención se había cumplido, por lo que estaba previsto que Cejas recuperara la libertad durante el día de ayer. Sin embargo, su situación procesal no quedó definida en ese momento. Según la información conocida, se confirmó que recién durante el día de hoy, después del mediodía, se estaría resolviendo su situación procesal.

De esta manera, la definición sobre Cejas permanece pendiente mientras se desarrolla el nuevo rastrillaje en Telaritos.

Expectativa por el resultado del procedimiento

Uno de los puntos que concentra la atención en estas horas es la posible relación entre el nuevo procedimiento de búsqueda y la definición sobre la situación procesal de Cejas. Hasta el momento, no trascendieron nuevos hallazgos ni testimonios surgidos del rastrillaje, debido a que las tareas policiales y científicas todavía se encuentran en proceso.

Sin embargo, se estima que la definición de la situación de Cejas estaría ligada al resultado del procedimiento que se lleva adelante actualmente en Telaritos.

Esta circunstancia coloca al operativo en desarrollo como uno de los elementos centrales de la investigación durante la jornada. Mientras los efectivos recorren nuevamente uno de los sectores cercanos a la vivienda de Cejas, se aguarda información oficial sobre los resultados que pueda arrojar el trabajo en el lugar.

La situación procesal del hombre también permanece a la espera de una resolución, luego de que se cumpliera el plazo de ocho días establecido tras el control de detención solicitado por el fiscal Luis Córdoba Andreata.