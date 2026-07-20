Caso Maradona: una contadora vinculada a Morla confirmó que pagaba los sueldos del equipo médico

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este lunes un nuevo testimonio con la declaración de Andrea Trimarchi, contadora del abogado y ex apoderado de las marcas del exfutbolista, Matías Morla, quien confirmó que tenía a su cargo el pago de los salarios de los profesionales que integraban el equipo médico que asistía al astro argentino.

De acuerdo con las fuentes del caso consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, la testigo compareció de manera virtual a través de la plataforma Zoom, debido a que actualmente se encuentra en el exterior. Andrea Trimarchi es hermana de Maximiliano Trimarchi, quien se desempeña como chofer del letrado.

Su declaración se produjo en el marco del segundo debate oral y público en el que se investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual de Diego Maradona.

La segunda declaración virtual del proceso

La comparecencia de Andrea Trimarchi representó la segunda ocasión en la que un testigo declaró bajo modalidad virtual durante este segundo juicio.

Hasta el momento, el único antecedente había sido el del médico forense Federico Corasaniti, uno de los especialistas que participó en la autopsia realizada a Diego Maradona y que actualmente reside en España.

La utilización de la modalidad remota permitió incorporar un nuevo testimonio al expediente pese a que la testigo se encuentra fuera del país.

Los pagos durante la internación domiciliaria

Durante su exposición, Andrea Trimarchi explicó cuál fue el alcance de las tareas administrativas que desempeñó en relación con la internación domiciliaria del exfutbolista.

Según manifestó, se limitó a efectuar el pago del alquiler de la vivienda ubicada en el country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, lugar donde Maradona cumplió la internación domiciliaria luego de la intervención quirúrgica por el hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos.

Además, confirmó que también era la responsable de abonar los salarios del personal que intervenía en la atención médica del exfutbolista.

Entre los aspectos mencionados durante su declaración, recordó haber conocido al psicólogo Carlos Díaz, a quien vinculó con la atención brindada a su hermano Maximiliano Trimarchi por una adicción al alcohol.

Asimismo, señaló que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov eran los médicos de cabecera del ex entrenador de Deportivo Mandiyú, Racing, Dorados de Sinaloa y la Selección argentina.

El plan de salud y la cobertura médica

De acuerdo con los voceros de la investigación, Andrea Trimarchi también indicó que efectuó el pago del "plan más alto de Swiss Medical", la empresa de medicina prepaga que coordinó la atención médica del exfutbolista durante su internación domiciliaria.

Según la información difundida, dicha cobertura fue la que acompañó el tratamiento del oriundo de Villa Fiorito mientras permanecía alojado en una vivienda de la localidad de Benavídez.

Entre los principales puntos abordados por la testigo se destacaron:

Pago del alquiler de la vivienda del country San Andrés.

de la vivienda del country San Andrés. Pago de los salarios del personal médico.

del personal médico. Abono del plan más alto de Swiss Medical .

. Confirmación de que Leopoldo Luque y Agustina Cosachov eran los médicos de cabecera.

y eran los médicos de cabecera. Referencia al vínculo previo con el psicólogo Carlos Díaz, quien asistió a su hermano por una adicción al alcohol.

Un audio incorporado durante la audiencia

Las fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas también hicieron referencia a uno de los momentos que se produjo durante la audiencia.

Según reveló uno de los voceros, durante la jornada se reprodujo un audio que involucraba a la testigo y a su hermano.

"Pasaron un audio con el hermano que da escalofríos porque le cuenta que Maradona había muerto y ella le contesta: 'Bueno entonces este no es el momento para hablar aumento de salarios'", indicó la fuente ante la consulta de NA.

El contenido de esa comunicación fue uno de los elementos mencionados durante la audiencia desarrollada en el marco del proceso judicial.

Los acusados y el proceso judicial en marcha

El debate oral continúa con siete personas imputadas por el fallecimiento de Diego Maradona.

Los acusados son:

Nancy Forlini , jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical. Pedro Di Spagna , médico clínico.

, médico clínico. Ricardo Omar Almirón , enfermero.

, enfermero. Mariano Perroni , coordinador del personal de enfermería.

, coordinador del personal de enfermería. Leopoldo Luque , neurocirujano.

, neurocirujano. Carlos Díaz , psicólogo.

, psicólogo. Agustina Cosachov, psiquiatra.

Todos ellos enfrentan cargos en el juicio por el fallecimiento del exfutbolista.

En paralelo, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, un proceso que permanece demorado debido a un planteo de recusación presentado contra la magistrada María Coelho.

Mientras el segundo debate oral continúa incorporando nuevos testimonios y elementos al expediente, las audiencias siguen avanzando con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona, mediante la producción de pruebas y declaraciones de quienes tuvieron distintos niveles de participación en la atención médica y en los aspectos administrativos vinculados con la internación domiciliaria del exfutbolista.