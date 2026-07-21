Una mujer y una adolescente fueron atacadas con piedras en Catamarca

En la madrugada de hoy, alrededor de las 02:30, se registró un episodio de violencia que movilizó a efectivos policiales tras un requerimiento del SAE-911. A partir de la solicitud de asistencia, numerarios de la Comisaría Sexta, junto con sus pares de las Seccionales Segunda y Quinta, se trasladaron hasta el pasaje Vélez Sarsfield al 2.000, lugar donde se habría producido una agresión contra dos personas.

El despliegue conjunto de las dependencias policiales permitió arribar al sitio indicado y tomar contacto con las personas involucradas en el hecho. Allí, los efectivos dialogaron con una mujer de 36 años de edad y una adolescente de 17 años, quienes brindaron detalles sobre la situación que habían atravesado.

Según manifestaron las damnificadas, tres personas del sexo masculino les habrían arrojado elementos contundentes, provocando impactos en distintas partes de sus cuerpos.

Asistencia médica para las personas afectadas

Tras el episodio denunciado, las víctimas recibieron asistencia de profesionales médicos del SAME, quienes intervinieron para evaluar su estado de salud luego de los golpes ocasionados por los elementos arrojados.

El procedimiento incluyó la atención inmediata de la mujer y la adolescente, en el marco de la respuesta articulada entre los servicios de emergencia y las fuerzas policiales que acudieron al lugar luego del aviso recibido mediante el sistema SAE-911.

Huida de los sospechosos y aprehensión de uno de ellos

Durante la intervención policial, los presuntos involucrados en la agresión advirtieron la presencia de los efectivos y decidieron escapar del lugar. Ante esta situación, los uniformados iniciaron las acciones correspondientes para localizar a los individuos.

Como resultado del operativo, uno de los sujetos fue interceptado y aprehendido a pocos metros del lugar del hecho. El detenido fue identificado con el apellido Olivera, de 36 años de edad.

La aprehensión se concretó luego de la intervención de los efectivos pertenecientes a las distintas dependencias que participaron del procedimiento, quienes lograron ubicar a uno de los presuntos autores señalados en el episodio.

El detenido quedó a disposición de la Justicia

Tras ser aprehendido, el hombre de apellido Olivera (36) fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. Desde allí quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste, organismo judicial que interviene en la investigación del hecho.

El caso continúa bajo las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio ocurrido durante la madrugada en el pasaje Vélez Sarsfield al 2.000, mientras se aguardan las medidas judiciales que puedan surgir a partir de la intervención de la fiscalía.