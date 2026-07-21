Catamarca: amenazó a su expareja y causó desorden en una vivienda

Durante la jornada de hoy, efectivos de la Comisaría Décima Primera intervinieron en un hecho ocurrido en el barrio Parque Sur, luego de recibir un requerimiento del SAE-911. El procedimiento se llevó adelante a las 17:20, momento en el que el personal policial llegó hasta el lugar señalado para actuar ante una situación denunciada.

En el marco de la intervención, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 34 años de edad, quien fue sindicado por su expareja, una mujer de 31 años, como el presunto autor de una serie de hechos que motivaron la presencia policial.

Según la información proporcionada, la mujer señaló al hombre como la persona que habría realizado amenazas en su contra y que, posteriormente, habría causado desorden en su propiedad. La situación derivó en la actuación de la fuerza de seguridad y en el traslado del involucrado.

Un procedimiento que derivó en una actuación judicial

Luego de la aprehensión, el sujeto fue alojado en una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía en feria del Distrito Sur. De esta manera, el caso continúa bajo la intervención de la autoridad judicial correspondiente, mientras se desarrollan las actuaciones previstas tras el procedimiento.

Como parte de las medidas indicadas, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 9. Esta instancia forma parte del proceso establecido para que la situación denunciada pueda ser formalmente puesta en conocimiento de la Justicia.

Líneas de asistencia para situaciones de violencia familiar y de género

Ante situaciones vinculadas con violencia familiar y de género, se recuerda que las mujeres víctimas pueden comunicarse con la línea gratuita 144 o con el 911.

Estos canales de comunicación se encuentran disponibles para brindar asistencia y recibir llamados durante las 24 horas del día, los 365 días del año. La llamada es anónima, de acuerdo con la información difundida.