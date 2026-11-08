Caso Nancy Godoy: hallaron la escena del crimen y la mano que le habían amputado

La investigación por el femicidio de Nancy Godoy, la maestra rural de 52 años asesinada en la localidad correntina de Esquina, sumó nuevos hallazgos que podrían resultar determinantes para reconstruir las circunstancias del crimen. Durante los últimos rastrillajes, los investigadores localizaron lo que consideran la escena principal del asesinato, en el paraje Malezal, a escasos 10 metros del sitio donde había sido encontrado el cuerpo de la docente.

El descubrimiento permitió ampliar el escenario de la investigación y recuperar nuevos elementos que serán sometidos a estudios periciales. Entre ellos se encuentran una prenda con cortes, mechones de cabello, restos humanos y la mano izquierda de la víctima, que había sido amputada.

Los elementos fueron preservados para realizar los correspondientes análisis y cotejos de ADN, con el objetivo de confirmar su origen y establecer su vinculación con el femicidio. Los nuevos hallazgos se incorporan a una causa que busca determinar cómo se produjo el asesinato, cuándo ocurrió y cuál fue la participación de cada uno de los sospechosos.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Infobae, los procedimientos se desarrollaron en el paraje Malezal, donde los investigadores concentraron parte de las tareas destinadas a esclarecer el hecho. La investigación está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, quienes trabajan en la reconstrucción de la secuencia del crimen a partir de las evidencias materiales, los testimonios y los elementos recuperados durante los rastrillajes.

La escena principal del crimen y los nuevos elementos secuestrados

La localización del lugar donde habría ocurrido el asesinato constituye uno de los avances recientes de la investigación. La escena principal fue encontrada a unos 10 metros del punto donde apareció el cadáver de Nancy Godoy, en un sector del paraje Malezal.

Durante las tareas de búsqueda, los investigadores encontraron distintos elementos que podrían aportar información sobre las circunstancias en las que fue atacada la docente.

El material recuperado incluye:

Una prenda de vestir con cortes.

Mechones de cabello.

Restos humanos.

La mano izquierda de Nancy Godoy, que había sido amputada.

Todos estos elementos fueron preservados para la realización de peritajes y cotejos genéticos. Los estudios de ADN permitirán establecer si los restos y cabellos corresponden a la víctima o si presentan alguna otra vinculación relevante para la causa.

La recuperación de la mano izquierda, en particular, se incorpora a las evidencias relacionadas con las mutilaciones detectadas durante la autopsia. Los investigadores buscan determinar la relación entre los hallazgos realizados en el lugar y las lesiones que presentaba el cuerpo.

La proximidad entre la escena principal y el sitio donde fue encontrado el cadáver también forma parte de la reconstrucción que llevan adelante los fiscales.

Una fotografía del celular podría establecer cuándo ocurrió el femicidio

Otro de los elementos considerados relevantes por la Fiscalía surgió del análisis del teléfono celular de Nancy Godoy. Los peritos lograron recuperar una selfie fechada el 10 de octubre, tres días después de la desaparición de la maestra rural.

La fotografía podría aportar precisiones para establecer la franja temporal en la que se produjo el asesinato. Su contenido y fecha serán contrastados con las declaraciones de los acusados y de los testigos, en un intento por reconstruir los últimos días de la víctima.

El celular había sido encontrado dentro de un bolso, a pocos metros del lugar donde apareció el cadáver. La recuperación de la imagen incorporó un nuevo elemento a la investigación, al permitir analizar la posible ubicación temporal de Nancy Godoy después de su desaparición.

La fotografía adquiere relevancia en el marco de las tareas destinadas a establecer cuándo se produjo el femicidio. La Fiscalía busca integrar esa información con las evidencias físicas y los testimonios disponibles, para determinar si los datos obtenidos permiten precisar el momento del crimen.

El análisis del dispositivo forma parte de una reconstrucción más amplia que contempla los movimientos de la docente, las circunstancias de su desaparición y las declaraciones de las personas que tuvieron contacto con ella.

La autopsia determinó una muerte extremadamente violenta

El cuerpo de Nancy Godoy fue encontrado semisumergido en un antiguo potrero, en una zona de difícil acceso que todavía no había sido rastrillada. Cuando fue localizado, presentaba un avanzado estado de descomposición y había sido afectado por el agua y la acción de la fauna.

Tras el hallazgo, los restos fueron trasladados al Instituto Médico Forense, donde se realizó la autopsia para determinar las causas y características de la muerte. El estudio estableció que la docente sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas punzocortantes y cortantes distribuidas en distintas partes del cuerpo.

Las lesiones fueron identificadas en:

La cara.

El cuello.

El abdomen.

Los brazos.

Las piernas.

De acuerdo con el informe forense, algunas de las heridas fueron provocadas cuando Nancy Godoy todavía se encontraba con vida. El examen también detectó lesiones defensivas y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda.

Las heridas observadas en uno de los antebrazos serían compatibles con maniobras de lucha o defensa. Este dato se suma a las características de las lesiones que presentaba la víctima y constituye otro de los aspectos considerados dentro de la investigación.

Por la cantidad y las características de las heridas, los investigadores consideran que podrían haberse utilizado varias armas durante el ataque. Sin embargo, todavía no se estableció cuántas habrían sido utilizadas ni de qué tipo. Los resultados de la autopsia, junto con los nuevos elementos recuperados en el paraje Malezal, forman parte del conjunto de evidencias que los fiscales buscan integrar para esclarecer el crimen.

Cinco personas detenidas y distintas imputaciones

Por el femicidio de Nancy Godoy hay cinco personas detenidas. Cuatro de ellas están imputadas por su presunta participación en el asesinato, mientras que una quinta enfrenta cargos por falso testimonio. Entre los acusados se encuentran Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba Nancy; Rosa Leguizamón, quien habría sido la última persona en verla; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

Las imputaciones se distribuyen de la siguiente manera:

Ireneo Zarza: imputado por femicidio. Es capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba Nancy Godoy.

Nahuel Rojas: imputado por femicidio y pareja de Rosa Leguizamón.

Felipe Dionisio Sandoval: imputado por femicidio y también capataz.

Rosa Leguizamón: acusada de homicidio simple. Habría sido la última persona en ver a la docente.

Ernesto Ezequiel Bordón: imputado por falso testimonio.

Los tres hombres mencionados entre los principales acusados —Ireneo Zarza, Nahuel Rojas y Felipe Dionisio Sandoval— están imputados por femicidio, mientras que Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio simple.

La quinta persona detenida, Ernesto Ezequiel Bordón, fue imputada por falso testimonio, en el marco de las actuaciones judiciales que buscan esclarecer las circunstancias del asesinato.

La prisión preventiva y la reconstrucción judicial del caso

Todos los detenidos cumplen prisión preventiva, por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos. La investigación continúa con el objetivo de determinar la participación de cada uno de los sospechosos y reconstruir la secuencia del crimen. Los nuevos hallazgos en el paraje Malezal, los resultados de la autopsia, el análisis del teléfono celular y las declaraciones de acusados y testigos constituyen los principales elementos que se integran a las actuaciones.

La localización de la escena principal del asesinato, junto con el hallazgo de la mano izquierda amputada y otros restos que serán sometidos a peritajes, representa un nuevo avance en la búsqueda de precisiones sobre el femicidio de la maestra rural.

Mientras los estudios genéticos buscan confirmar el origen de los elementos recuperados, la Fiscalía también procura establecer la franja temporal del crimen a partir de la fotografía fechada el 10 de octubre, encontrada en el celular de Nancy Godoy.

La causa permanece centrada en esclarecer cómo ocurrió el asesinato, determinar la intervención de los cinco detenidos y reunir las pruebas necesarias para reconstruir los últimos días de la docente de 52 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un antiguo potrero de una zona de difícil acceso de Esquina, Corrientes.