Detuvieron a una persona por amenazas de muerte contra el Papa a horas de su llegada a la Argentina

Una persona fue detenida por amenazas de muerte contra el papa León XIV, en el marco de su visita al país, según informó oficialmente la Secretaría de Inteligencia de Estado. El procedimiento se concretó en menos de 24 horas desde que los organismos intervinientes obtuvieron información sobre la existencia de la amenaza, en el contexto de las tareas destinadas a garantizar la seguridad durante la presencia del Sumo Pontífice.

De acuerdo con el comunicado difundido por el organismo, la intervención se inició a partir de información producida por la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia. Esos datos fueron posteriormente aportados al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que participó de las actuaciones vinculadas con el caso.

La rapidez con la que se desarrolló el procedimiento fue uno de los aspectos destacados en el informe oficial. Desde la obtención de la información inicial hasta la concreción de la detención transcurrieron menos de 24 horas, un plazo que refleja la articulación entre las distintas áreas involucradas en la investigación.

Intervención de la Justicia Federal de Campana

El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que interviene en la causa. De esta manera, la actuación de los organismos de inteligencia y de las fuerzas policiales se desarrolló bajo la intervención de la autoridad judicial competente.

La participación de la Justicia Federal fue determinante en el desarrollo del procedimiento, que tuvo como punto de partida la información reunida por las áreas de inteligencia y trasladada a la unidad especializada de la Policía Federal Argentina.

En su comunicación, la Secretaría de Inteligencia puso especial énfasis en el trabajo conjunto que permitió avanzar con la resolución del caso. Según sostuvo, el resultado fue posible gracias a la coordinación entre las áreas de Inteligencia, las Fuerzas Federales y la Justicia, en una intervención que se concretó dentro de un período inferior a un día desde la detección de la amenaza.

Seguridad y prevención durante la visita papal

Tras informar sobre la detención, la Secretaría de Inteligencia de Estado reafirmó su compromiso con la anticipación de riesgos y la detección de amenazas, dos ejes que el organismo señaló como parte de sus tareas en materia de seguridad.

Asimismo, indicó que continúa trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Federales para garantizar que la visita del papa León XIV se desarrolle con normalidad y dentro de un marco de seguridad.