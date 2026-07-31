Un niño de un año y nueve meses fue embestido por una motocicleta

Un grave siniestro vial ocurrido durante la noche en el distrito de Huachaschi, en el departamento Andalgalá, dejó como saldo a un niño de un año y nueve meses con lesiones de consideración, lo que obligó a su inmediata asistencia médica y posterior derivación a un centro de mayor complejidad en la ciudad Capital.

El episodio generó preocupación debido a la gravedad de las heridas sufridas por el pequeño, quien debió recibir atención médica de urgencia tras ser embestido por una motocicleta mientras se encontraba junto a su madre.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hecho ocurrió cuando el niño caminaba por la vereda acompañado por la mujer. En circunstancias que forman parte de la secuencia del accidente, el menor se soltó de la mano de su madre y descendió de manera imprevista hacia la calzada.

Fue en ese momento cuando fue atropellado por una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, produciéndose el impacto que le ocasionó importantes lesiones físicas.

¿Cómo fue el accidente?

Según los datos difundidos sobre el hecho, el niño transitaba por la vereda junto a su madre cuando, de manera repentina, se desprendió de su mano y bajó hacia la calle.

La maniobra fue inesperada y terminó con el pequeño siendo embestido por una motocicleta de 110 cc que circulaba por el lugar. El impacto provocó lesiones de gravedad que hicieron necesaria la inmediata intervención de los servicios de asistencia para trasladar a la víctima hacia un centro de salud.

Hasta el momento, la información disponible se limita a la secuencia del siniestro y a las consecuencias médicas que sufrió el menor como consecuencia del accidente.

Las primeras atenciones

Tras el siniestro vial, el niño fue trasladado de inmediato al Hospital José Chain Herrera, donde recibió las primeras atenciones médicas. Una vez evaluado por los profesionales de la salud, los estudios realizados permitieron determinar la magnitud de las lesiones sufridas durante el accidente.

El diagnóstico confirmó que el pequeño presentaba una fractura de fémur derecho y desplazamiento de rótula, lesiones que fueron consideradas de complejidad y que motivaron nuevas decisiones por parte del equipo médico.

La evaluación clínica estableció que el paciente necesitaba atención especializada en un establecimiento con mayor capacidad para abordar este tipo de lesiones.

Derivación al Hospital de Niños Eva Perón

Como consecuencia del cuadro clínico diagnosticado, los profesionales del Hospital José Chain Herrera resolvieron disponer la derivación del niño al Hospital de Niños Eva Perón, ubicado en la ciudad Capital.

La medida respondió a la complejidad de las lesiones detectadas y a la necesidad de que el paciente continúe recibiendo atención médica especializada.

El traslado fue dispuesto luego de constatar la gravedad de la fractura y del desplazamiento de la rótula, con el objetivo de garantizar el tratamiento correspondiente en un centro de mayor complejidad.

Un hecho que generó preocupación en la comunidad

El grave siniestro vial ocurrido en el distrito de Huachaschi provocó preocupación entre los vecinos de la zona debido a la corta edad del niño involucrado y a la gravedad de las lesiones que sufrió como consecuencia del impacto.

La rápida asistencia permitió que el menor fuera trasladado inicialmente al Hospital José Chain Herrera, donde recibió las primeras atenciones antes de que se decidiera su derivación a la Capital para continuar con el tratamiento.

Mientras el pequeño permanece bajo atención médica especializada, el episodio vuelve a poner de relieve la gravedad que pueden alcanzar los siniestros viales cuando involucran a niños de muy corta edad.

Las circunstancias conocidas hasta el momento indican que el accidente se produjo cuando el menor descendió de manera imprevista desde la vereda hacia la calzada, instante en el que fue embestido por una motocicleta de 110 cc.