Maltrato infantil: secuestran marihuana y el menor fue restituido a sus abuelos paternos

La causa judicial que investiga la situación del niño de tres años conocido públicamente como "Pipi" registró un nuevo capítulo durante la noche del jueves, cuando la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género ordenó un allanamiento en la vivienda donde el menor residía junto a su madre y la pareja de esta, en el barrio 250 Viviendas de la Capital.

La medida judicial se enmarca en una investigación iniciada luego de la denuncia presentada por el padre del niño, quien puso en conocimiento de la Justicia distintas situaciones vinculadas con presuntos malos tratos que actualmente forman parte de las actuaciones judiciales.

El operativo permitió incorporar nuevos elementos a la causa y derivó en una serie de medidas que involucran tanto el resguardo del menor como la continuidad de la investigación penal.

El operativo

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Unidad Judicial N.º 4, con la colaboración de personal de la Dirección Drogas Peligrosas y de la División de Delitos Culturales y Ambientales y de Flora y Fauna.

La intervención se realizó en el domicilio donde residía el niño y tuvo como objetivo ejecutar las medidas ordenadas por la Fiscalía en el marco de la investigación.

Durante la requisa, los investigadores hallaron distintos elementos que fueron incorporados a las actuaciones judiciales como parte del procedimiento realizado.

Plantines de marihuana y una pitón de Birmania

Como resultado del allanamiento, el personal interviniente secuestró plantines de marihuana y una pitón de Birmania que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, era mantenida como mascota dentro de un terrario instalado en la vivienda.

Estos hallazgos quedaron incorporados a la causa y forman parte de los elementos que serán analizados en el desarrollo de la investigación.

La presencia de la serpiente motivó la intervención de la división especializada en Delitos Culturales y Ambientales y de Flora y Fauna, que participó del operativo junto con el resto de las áreas convocadas.

La causa se originó tras la denuncia del padre

Las actuaciones judiciales tuvieron origen a partir de la presentación realizada por el padre del niño, quien denunció distintas situaciones que actualmente son materia de investigación por parte de la Fiscalía.

Debido a que el expediente involucra a un menor de edad, las autoridades preservan la identidad de los progenitores. Por ese motivo, en las actuaciones únicamente son identificados mediante las iniciales M.F.B. y A.B., conforme a los criterios de resguardo establecidos para este tipo de causas.

La investigación continúa abierta y busca determinar las circunstancias denunciadas, así como las responsabilidades que eventualmente pudieran surgir del avance de las diligencias judiciales.

La madre y su pareja habrían sido arrestados

Fuentes oficiales confirmaron que, una vez concluido el allanamiento, la madre del niño y su pareja habrían sido arrestados. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones orientadas a establecer las responsabilidades que pudieran corresponder en el marco de la causa.

La investigación permanece en curso y las medidas adoptadas forman parte del proceso que lleva adelante la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.

Bajo el cuidado de sus abuelos paternos

En paralelo al avance de la investigación penal, la Secretaría de Familia dispuso una medida de protección destinada a resguardar al menor. De manera provisoria, el organismo resolvió que el niño permanezca bajo el cuidado de sus abuelos paternos, mientras continúan las intervenciones de los organismos competentes y el desarrollo de la investigación judicial.

La decisión fue adoptada con carácter transitorio y se mantendrá mientras las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes.

Un caso que generó fuerte repercusión

El caso adquirió amplia difusión pública luego de viralizarse en redes sociales, generando una fuerte repercusión y una importante conmoción social. Además, durante la tarde del jueves, familiares y allegados del padre del niño realizaron una movilización frente a la oficina de la Unidad de Violencia, manifestando su preocupación por la situación y acompañando el reclamo para que se profundizara la investigación.

La protesta se produjo antes del allanamiento realizado durante la noche y formó parte de las expresiones públicas que despertó el caso.

Con las medidas adoptadas durante las últimas horas, la causa ingresó en una nueva etapa procesal. El secuestro de plantines de marihuana y de una pitón de Birmania, el presunto arresto de la madre y su pareja y la decisión de trasladar provisoriamente al niño al cuidado de sus abuelos paternos constituyen algunos de los hechos más relevantes registrados hasta el momento.

Mientras tanto, la investigación judicial permanece abierta y las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder, al tiempo que los organismos de protección mantienen activas las intervenciones destinadas a resguardar los derechos y el bienestar del menor.