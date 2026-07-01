Caso Salas: confirman que escribió una carta encontrada en la escena del crimen

La investigación por la muerte de Lorena Salas incorporó un nuevo elemento que podría resultar relevante para el avance de la causa judicial. Según informó la defensa del imputado César Romero, una pericia caligráfica concluyó que la carta encontrada en la escena donde fue hallada sin vida la mujer fue escrita de puño y letra por la propia Salas.

La novedad fue dada a conocer por el abogado defensor Víctor García, quien aseguró que el estudio pericial permitió despejar las dudas existentes respecto de la autoría del manuscrito, una de las pruebas cuya definición permanecía pendiente desde hacía varios meses.

El resultado del análisis era esperado tanto por las partes como por la investigación, debido a que se trataba de una medida probatoria considerada de importancia para establecer el origen de la nota encontrada en el lugar del hecho.

Con la incorporación de esta pericia al expediente, la causa suma un nuevo elemento que deberá ser valorado junto al resto de las pruebas reunidas durante la investigación.

La defensa sostiene la hipótesis del suicidio

Desde el comienzo del proceso judicial, la defensa de César Romero ha sostenido que la muerte de Lorena Salas correspondió a un suicidio. En ese sentido, el abogado Víctor García afirmó que distintas medidas probatorias desarrolladas a lo largo de la investigación respaldan esa hipótesis y consideró que el resultado de la pericia caligráfica constituye un dato relevante dentro de ese planteo.

Romero permanece imputado en la causa que investiga la muerte de Salas, ocurrida el 19 de marzo de este año.

El hecho tuvo lugar en el domicilio de la mujer, ubicado en Balde de la Punta, en el departamento Capayán. Mientras la investigación continúa su curso, la situación procesal del imputado permanece sujeta al análisis que realice la Fiscalía sobre el conjunto de las pruebas reunidas.

Una prueba esperada desde hacía varios meses

La realización del estudio caligráfico constituía una de las diligencias pendientes más importantes dentro de la causa. En mayo, cuando se cumplieron dos meses del hecho, el expediente continuaba a la espera de esa pericia, cuyo objetivo consistía en determinar si el manuscrito hallado en la vivienda pertenecía efectivamente a Lorena Salas.

La resolución de ese interrogante era considerada clave para incorporar certeza sobre uno de los elementos materiales encontrados en la escena de la muerte. De acuerdo con lo informado por la defensa, el análisis confirmó que la carta fue escrita por la propia mujer, despejando las dudas existentes acerca de su autoría.

El contexto de la causa

La muerte de Lorena Salas ocurrió el 19 de marzo en su vivienda de Balde de la Punta, localidad perteneciente al departamento Capayán.

A partir de ese hecho se inició una investigación judicial en la que César Romero quedó imputado. Desde entonces, el expediente avanzó mediante la incorporación de distintas medidas probatorias destinadas a reconstruir las circunstancias del caso y esclarecer lo ocurrido.

Entre esas diligencias, el análisis del manuscrito encontrado en la escena ocupó un lugar destacado por tratarse de un elemento cuya autenticidad debía ser establecida mediante un estudio técnico especializado. La defensa sostuvo en reiteradas oportunidades que esa pericia resultaría importante para fortalecer la hipótesis que plantea desde el inicio de la causa.

La Fiscalía continuará con la evaluación del expediente

Con el resultado del estudio caligráfico ya incorporado, la investigación ingresa en una nueva etapa de análisis. Según la información disponible, se espera que la Fiscalía continúe evaluando el conjunto de las pruebas reunidas para definir cuáles serán los próximos pasos del expediente.

El informe pericial deberá ser examinado junto con los restantes elementos incorporados a la causa antes de que el Ministerio Público adopte nuevas decisiones procesales.

Entre los aspectos que permanecen bajo análisis se encuentra la situación procesal de César Romero, quien continúa imputado mientras avanza la investigación.