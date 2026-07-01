La fiscalía ordenó peritar el celular de Ernestina Pais: ¿porqué?

La investigación judicial por la muerte de Ernestina Pais continúa incorporando medidas destinadas a reconstruir con precisión las circunstancias en las que ocurrió el accidente fatal registrado el viernes por la noche en la localidad bonaerense de Martínez.

En las últimas horas, la fiscal Carolina Asprella ordenó que el teléfono celular de la conductora sea sometido a un peritaje técnico con el objetivo de establecer si la periodista se encontraba utilizando el dispositivo en el momento en que fue embestida por una formación del Tren de la Costa.

La decisión forma parte de las diligencias que lleva adelante la fiscalía para esclarecer los hechos y determinar qué ocurrió en los segundos previos al impacto que provocó la muerte de la conductora de 54 años. El análisis del teléfono constituye una de las principales medidas de prueba incorporadas en esta nueva etapa de la investigación, ya que permitirá conocer si el dispositivo estaba siendo utilizado durante el cruce del paso a nivel.

El teléfono fue secuestrado dentro del vehículo

El aparato que será sometido a peritaje es un iPhone de alta gama, que fue encontrado dentro del vehículo que conducía Ernestina Pais. El dispositivo fue incautado por la Policía poco después del accidente y quedó a disposición de la Justicia para ser incorporado a la investigación.

Ahora, los especialistas deberán analizar la información almacenada en el teléfono con el propósito de determinar si existía una comunicación en curso cuando ocurrió el siniestro.

La fiscalía intenta establecer específicamente si la conductora estaba hablando mediante el dispositivo en el instante del impacto. En caso de comprobarse esa circunstancia, la investigación prevé una nueva actuación judicial.

Según se informó, si el análisis confirma que Ernestina Pais mantenía una comunicación telefónica, la persona que intentaba comunicarse con ella será convocada a prestar declaración dentro del expediente. Esa medida buscará aportar nuevos elementos que permitan reconstruir la secuencia previa al accidente.

El cambio de fiscal y la continuidad de la investigación

La causa quedó esta semana bajo la conducción de la fiscal Carolina Asprella, quien asumió la investigación luego de la intervención inicial de Paula Hertrig. Durante el comienzo del fin de semana, Hertrig estuvo a cargo de las primeras actuaciones judiciales y dispuso una serie de medidas destinadas a preservar pruebas y obtener información sobre las circunstancias del hecho.

Con el cambio de fiscal, la investigación continúa avanzando mediante nuevas pericias y análisis técnicos. La intervención inicial permitió reunir los primeros elementos que hoy forman parte del expediente y sirven de base para las medidas complementarias ordenadas por Asprella.

La autopsia confirmó la causa de la muerte

Entre las actuaciones realizadas durante las primeras horas posteriores al accidente se encuentra la autopsia, ordenada por Paula Hertrig. El examen confirmó que Ernestina Pais falleció como consecuencia de un fuerte traumatismo craneal.

El informe también estableció que la conductora sufrió graves heridas en la zona abdominal, lesiones que se sumaron al cuadro provocado por el impacto de la formación ferroviaria. Los resultados de la autopsia constituyen uno de los principales elementos incorporados al expediente judicial y permiten precisar las causas médicas del fallecimiento.

También analizan el estado del vehículo

Además del análisis del teléfono celular, la investigación contempla otras pericias orientadas a determinar si existieron factores mecánicos que hayan influido en el accidente. En ese sentido, la fiscalía ordenó realizar estudios sobre el vehículo que conducía Ernestina Pais, un Honda City.

Los especialistas deberán establecer si el automóvil presentó alguna falla mecánica al momento de atravesar las vías del paso a nivel. Esta pericia busca determinar si existió algún desperfecto que pudiera haber afectado el desplazamiento del vehículo antes del impacto con el tren.

Esperan los resultados de los estudios toxicológicos

Otra de las medidas que permanecen pendientes corresponde a los análisis de laboratorio solicitados sobre muestras biológicas.

La investigación aguarda los resultados de los exámenes de sangre y orina, mediante los cuales podrá establecerse si la conductora había ingerido alcohol u otras sustancias antes del accidente. Los informes serán incorporados al expediente una vez concluidos los estudios correspondientes y formarán parte del conjunto de pruebas que evalúa la fiscalía.

Entre las pericias actualmente en desarrollo se encuentran:

Análisis del teléfono celular secuestrado.

Pericia mecánica sobre el Honda City.

Resultados de los exámenes de sangre y orina.

Evaluación integral de todos los elementos reunidos durante la investigación.

El accidente ocurrió cuando se dirigía a una presentación teatral

El siniestro ocurrió el viernes por la noche en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez. Ernestina Pais conducía su Honda City cuando fue embestida por una formación del Tren de la Costa.

Según la información incorporada a la causa, la conductora se dirigía hacia un teatro ubicado en Tigre, donde tenía previsto participar de la presentación de la obra "El divorcio del año". Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció en el lugar.

La investigación continúa con nuevas pericias

La causa permanece en plena etapa investigativa y las autoridades judiciales continúan reuniendo evidencia para reconstruir con precisión cada uno de los momentos previos al accidente.

El peritaje sobre el teléfono celular representa una de las medidas centrales de esta instancia, ya que permitirá determinar si el dispositivo estaba siendo utilizado cuando ocurrió el impacto. Paralelamente, la fiscalía espera los resultados de las restantes pericias técnicas, entre ellas el análisis mecánico del vehículo y los estudios toxicológicos.

Con esos elementos, la investigación buscará completar la reconstrucción de los hechos ocurridos en el paso a nivel de Sáenz Peña y El Cano, donde Ernestina Pais perdió la vida tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa, mientras se dirigía a cumplir con un compromiso teatral en la ciudad de Tigre.