Juicio por Loan en Corrientes: hoy declaran sus hermanos y la abuela Catalina

El juicio oral por la desaparición de Loan continúa este miércoles en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la provincia de Corrientes, con una nueva etapa centrada en los testimonios del entorno familiar del niño. Luego de una audiencia atravesada por la emoción y el impacto de las declaraciones de sus padres, el tribunal prevé escuchar ahora a los hermanos del menor y, posiblemente, también a su abuela Catalina.

La jornada se presenta como una instancia relevante dentro del proceso judicial, ya que los integrantes de la familia volverán a declarar frente a los jueces y en presencia de los acusados, en un intento por seguir reconstruyendo los hechos relacionados con la desaparición del pequeño.

Quiénes prestarán declaración este miércoles

De acuerdo con el cronograma previsto para este miércoles, deberán declarar Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, hermanos de Loan. Además, existe la posibilidad de que también comparezca la abuela Catalina, cuya declaración permanece a la espera de confirmación.

Las nuevas testimoniales se desarrollarán ante el tribunal integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, quienes conducen el debate oral.

Las declaraciones forman parte de una nueva etapa del juicio, en la que el tribunal continúa incorporando testimonios para avanzar en el análisis de los hechos investigados.

Una audiencia marcada por la emoción de los padres

La audiencia desarrollada el martes estuvo atravesada por un fuerte componente emocional. Durante esa jornada prestaron declaración María Noguera y José Peña, padres del pequeño, además de Mariano, el hermano mayor de Loan. En su exposición ante los magistrados, José Peña reconstruyó el día de la desaparición de su hijo y realizó un pedido especial para que quienes se encuentran implicados en la causa expliquen qué ocurrió con el menor.

Por su parte, María Noguera protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la audiencia. Durante su declaración rompió en llanto y sufrió una descompensación, situación que obligó a los jueces a interrumpir momentáneamente el debate para permitir su asistencia antes de reanudar la audiencia.

El desarrollo de esa jornada estuvo marcado por el peso emocional de los testimonios familiares, que fueron escuchados por el tribunal en el marco del juicio oral.

Los acusados en la causa principal

Mientras continúan las declaraciones testimoniales, el proceso judicial sigue adelante respecto de los imputados en la causa principal, quienes enfrentan acusaciones por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan. Los acusados son:

Laudelina Peña , tía del niño.

, tía del niño. Antonio Bernardino Benítez , esposo de Laudelina Peña.

, esposo de Laudelina Peña. Walter Maciel , ex comisario.

, ex comisario. María Victoria Caillava , ex funcionaria municipal.

, ex funcionaria municipal. Carlos Pérez , capitán de la Armada.

, capitán de la Armada. Mónica del Carmen Millapi .

. Daniel "Fierrito" Ramírez, esposo de Millapi.

Todos ellos son juzgados dentro del expediente principal relacionado con la desaparición del menor.

La causa paralela por el presunto encubrimiento

En forma paralela al juicio principal, también avanza otro proceso judicial que reúne a un grupo de imputados acusados por distintos delitos vinculados con el presunto encubrimiento y desvío de la investigación. En esa causa son sometidos a juicio:

Federico Rossi Colombo .

. Nicolás Gabriel Soria .

. Elizabeth Cutaia .

. Alan Cañete .

. Delfina Taborda .

. Pablo Noguera .

. Pablo Núñez .

. Valeria López .

. Verónica Machuca Yuni .

. Leonardo Rubio.

Según la información del expediente, estas personas enfrentan imputaciones por distintos delitos relacionados con el supuesto encubrimiento y las maniobras destinadas a desviar el curso de la investigación sobre la desaparición de Loan.

El debate continúa con nuevas expectativas

Con la incorporación de nuevos testimonios, el juicio oral suma otra jornada de declaraciones que buscarán aportar elementos al desarrollo del proceso. Luego del impacto que generaron las exposiciones de los padres del niño y de su hermano mayor, la expectativa se concentra ahora en las declaraciones de Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña, así como en la eventual comparecencia de la abuela Catalina.

El tribunal continuará recibiendo testimonios en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional mientras avanzan, de manera paralela, tanto el proceso por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan como el expediente vinculado al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.