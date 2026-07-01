Demoraron a menor de 16 años por agredir a un oficial de la Policía

Un procedimiento llevado a cabo por efectivos del COEM-Kappa culminó con la demora de un adolescente de 16 años y el secuestro de una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc, luego de una persecución iniciada durante tareas preventivas en la ciudad Capital.

De acuerdo con la información difundida, el hecho ocurrió mientras numerarios del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos sobre avenida Manuel Navarro S/N°, cuando observaron a dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta y decidieron proceder a su identificación. En ese contexto se produjo una situación que derivó en la intervención policial y en el posterior seguimiento de los sospechosos por distintas arterias de la ciudad.

Según lo informado oficialmente, al momento en que los uniformados intentaban identificar a los ocupantes del rodado, uno de ellos habría reaccionado de manera violenta contra un integrante de la fuerza. La versión oficial indica que uno de los sujetos le habría propinado un puntapié en el miembro inferior derecho a un Cabo Primero de Policía.

Posteriormente, siempre de acuerdo con la información suministrada, el mismo individuo habría arrojado un elemento contundente que impactó contra el casco protector utilizado por el efectivo policial.

Tras esos hechos, los ocupantes de la motocicleta emprendieron la huida del lugar, dando inicio a una persecución por parte de los efectivos policiales.

La persecución y la detención

Luego de la fuga de los sospechosos, los integrantes del COEM-Kappa iniciaron un seguimiento con el objetivo de interceptar a quienes se desplazaban en la motocicleta.

La persecución concluyó en inmediaciones de la intersección de avenida Gobernador Dr. Emilio Molina y calle Dr. Ortiz de Ocampo, donde los efectivos lograron demorar a uno de los presuntos autores del episodio. Durante el procedimiento también fue secuestrada la motocicleta involucrada.

Con estas actuaciones concluyó la intervención inicial desarrollada por el personal del COEM-Kappa. Una vez finalizado el procedimiento, los efectivos policiales dieron participación al personal de la Seccional Novena, dependencia que posee jurisdicción en el lugar donde concluyó la persecución.

Desde esa dependencia se llevaron adelante las actuaciones correspondientes en relación con el adolescente demorado y con el rodado secuestrado. De acuerdo con la información oficial, el joven fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, organismo que quedó a cargo de las actuaciones judiciales vinculadas con el caso.

En forma paralela, el Cabo Primero de Policía que habría sido agredido durante el procedimiento radicó la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9.