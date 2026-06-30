Cayó un delincuente con pedido de captura tras un intento de venta ilegal en Catamarca

En la tarde de hoy, a las 19:00 horas, las fuerzas de seguridad desplegaron un procedimiento que concluyó con la detención de un ciudadano y la recuperación de diversos elementos de procedencia ilegal. El operativo se inició formalmente a partir de una alerta civil recibida mediante un llamado telefónico directo a la guardia de prevención.

La información proporcionada a la fuerza vecinal detallaba de manera precisa que en la calle Sin Nombre, entre Gob. Aramburú y Gob. Gutiérrez, se encontraba un sujeto en actitud sospechosa, dedicándose activamente a ofrecer a la venta diversos elementos de dudosa procedencia. Ante la gravedad y la inmediatez del reporte, el personal policial perteneciente a la Seccional Novena se constituyó con rapidez en el lugar indicado para constatar la veracidad del hecho reportado de forma anónima.

Al arribar la unidad móvil al sitio exacto de las calles mencionadas, el sospechoso advirtió la presencia de los efectivos e habría intentado darse a la fuga a pie para evadir el control. Sin embargo, debido al rápido y eficaz accionar de los uniformados intervinientes, el individuo no logró su cometido de escapar y fue interceptado de inmediato en la vía pública. Tras la neutralización del escape, los efectivos procedieron a la aprehensión formal del joven, quien fue identificado legalmente bajo el apellido Agüero, de 25 años de edad.

Secuestro de material tecnológico y nexo con un ilícito

Durante el procedimiento de interceptación y posterior requisa de control, los efectivos de la Seccional Novena lograron poner a resguardo una serie de artículos electrónicos nuevos que el aprehendido tenía en su poder con fines de comercialización espuria. En total, las autoridades policiales secuestraron siete cargadores para celular, tres auriculares y cinco cables USB, destacándose que la totalidad de las piezas informáticas se encontraban guardadas y resguardadas con sus respectivas cajas originales de fábrica.

7 cargadores para teléfono celular (con sus respectivas cajas).

3 auriculares de audio (con sus respectivas cajas).

5 cables de conexión USB (con sus respectivas cajas).

Posteriormente a la captura de Agüero y el decomiso de los dispositivos, los numerarios iniciaron las correspondientes averiguaciones practicadas de rigor técnico para establecer el origen real de la mercadería. Mediante este relevamiento investigativo, el personal de calle logró determinar fehacientemente que todo lo incautado sería producto de un ilícito cometido en una despensa del barrio Luis Franco. El atraco comercial había afectado de manera directa a un hombre mayor de edad, quien ya había denunciado el hecho de manera formal ante las autoridades judiciales de la jurisdicción, permitiendo así cruzar los datos de los objetos recuperados con el reporte del robo.

Requerimiento judicial previo y situación procesal

A medida que avanzaban las actuaciones administrativas y el cruce de datos en los sistemas informáticos policiales, el personal interviniente logró determinar que la situación del detenido presentaba una complicación legal preexistente de carácter penal. El presunto autor del hecho contaba con un requerimiento Judicial previo y activo, el cual había sido debidamente ordenado por las autoridades de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de Novena Nominación del Distrito Sur.

Dicha orden de detención e investigación sobre el sospechoso de apellido Agüero se tramitaba formalmente por el supuesto delito de hurto simple en calidad de autor, una causa previa que agravó de manera inmediata su condición frente a los oficiales.