Caso Sastre Collado: médicos declararon y respaldaron los procedimientos del ginecólogo

En la tarde de este miércoles se desarrolló la segunda jornada del juicio contra el ginecólogo Felipe Sastre Collado, quien enfrenta acusaciones por dos hechos de abuso sexual que, de acuerdo con la investigación, habrían ocurrido en 2018 y 2023.

El debate se lleva adelante en la Cámara Penal N° 3, donde el médico llegó a juicio luego de una investigación que estuvo a cargo de la fiscal de Instrucción N° 1, Yesica Miranda, quien formuló la acusación contra el especialista.

La jornada tuvo como eje los testimonios de cinco testigos de la defensa, entre ellos ginecólogos que aportaron su mirada profesional sobre los procedimientos cuestionados en la causa. Sus declaraciones estuvieron vinculadas con las prácticas realizadas por Sastre Collado y con la interpretación médica de esas intervenciones.

El aporte de estos profesionales adquiere relevancia dentro de la estrategia defensiva, ya que, a través de sus testimonios, se buscó avalar como prácticas ginecológicas los procedimientos que la Fiscalía tipificó como abusos sexuales.

La defensa y el análisis de las prácticas ginecológicas

Los testimonios incorporados durante esta segunda jornada estuvieron orientados a analizar desde el punto de vista médico las prácticas atribuidas al acusado. Los ginecólogos que declararon se refirieron a los procedimientos realizados por Sastre Collado y, de cierta manera, convalidaron como médicos aquellas intervenciones que forman parte de los hechos por los cuales enfrenta el juicio.

De este modo, el debate volvió a situar en el centro la interpretación de las prácticas realizadas en el ámbito de una consulta ginecológica. Mientras la acusación las consideró parte de los hechos que fueron tipificados como abuso, la defensa procuró sostener, mediante la declaración de profesionales de la misma especialidad, que se trató de procedimientos compatibles con la práctica ginecológica.

La presencia de estos testigos permitió que la segunda jornada se concentrara especialmente en la dimensión profesional de los hechos investigados, con declaraciones destinadas a respaldar la explicación médica planteada por la defensa.

El eje del debate

Con los testimonios escuchados este miércoles, la segunda jornada dejó planteada una de las cuestiones centrales que atraviesan el juicio: la interpretación de determinadas prácticas realizadas en el contexto de una atención ginecológica.

Para la defensa, la declaración de los especialistas constituye un respaldo a la naturaleza médica de los procedimientos atribuidos a Sastre Collado. Los profesionales que declararon fueron convocados como testigos de esa parte y sus testimonios estuvieron dirigidos a explicar y convalidar desde la perspectiva médica las prácticas cuestionadas.

La Fiscalía, en cambio, es la parte que tipificó esas prácticas como abusos dentro de la acusación que llevó al ginecólogo a juicio.

Una causa originada en dos denuncias

El proceso judicial tiene su origen en una investigación que derivó en la elevación de la causa a juicio. Según los datos de esa investigación, los dos hechos atribuidos al acusado habrían ocurrido respectivamente en 2018 y 2023.

Las denunciantes son dos pacientes que habían concurrido a un centro de salud privado de la Capital, lugar en el que se habrían producido los hechos que posteriormente fueron denunciados y quedaron incorporados a la investigación judicial.

La acusación fue formulada por la fiscal de Instrucción N° 1, Yesica Miranda, a partir de una investigación que concluyó con la elevación de la causa a juicio y que desembocó en el debate que comenzó el martes en la Cámara Penal N° 3.