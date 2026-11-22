Dos hombres fueron arrestados durante la madrugada de este domingo en distintos procedimientos policiales realizados en la ciudad de Catamarca. Ambos quedaron alojados en dependencias policiales por presuntas infracciones al Código de Faltas de la Provincia.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 5:50, cuando efectivos de la Seccional Séptima realizaban tareas de despeje sobre la avenida Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo, en inmediaciones de los locales bailables de El Alto Fariñango.

En ese lugar, los policías arrestaron a un hombre de apellido Rojas, de 35 años, quien habría sido sorprendido en aparente estado de ebriedad mientras circulaba en una motocicleta Honda CG Titán de 150 cc. El rodado quedó secuestrado.

Otro arresto por insultar a policías

El segundo procedimiento se registró a las 6, en la Comisaría Segunda. Allí, efectivos de esa dependencia arrestaron a un hombre de apellido Mayorga, de 40 años, quien momentos antes habría insultado al personal policial.

En ambos casos, los involucrados fueron trasladados y alojados en las respectivas dependencias por supuestas infracciones al Código de Faltas de la Provincia.