Catamarca acelera la adecuación para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil

Catamarca avanza en el proceso de adecuación de su sistema judicial frente a la inminente entrada en vigencia de la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, una normativa que comenzará a aplicarse a partir de septiembre y que introducirá modificaciones profundas en el tratamiento judicial de adolescentes en conflicto con la ley penal.

En ese contexto, se desarrolló una jornada provincial de capacitación en la sede de la Universidad Nacional de Catamarca, en la ciudad de Belén, donde magistrados, funcionarios judiciales y equipos interdisciplinarios analizaron los principales cambios que implicará la implementación del nuevo régimen.

La actividad reunió a representantes de distintos puntos del interior provincial y estuvo encabezada por los jueces de Responsabilidad Penal Juvenil de la Primera Circunscripción Judicial, Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada, quienes vienen trabajando activamente en el proceso de adaptación del sistema judicial local frente a las nuevas exigencias normativas.

La capacitación formó parte de una serie de acciones orientadas a preparar estructuras judiciales, equipos técnicos y organismos intervinientes ante un cambio legislativo que modificará criterios, competencias y modalidades de intervención dentro del fuero Penal Juvenil.

Los principales cambios que introduce la Ley 27.801

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el análisis de las modificaciones que incorporará la nueva ley y el impacto que tendrá sobre el funcionamiento del sistema judicial. Entre los cambios más relevantes se destacó:

La baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años .

. La necesidad de fortalecer medidas socioeducativas .

. La implementación de intervenciones integrales para adolescentes .

. La adecuación de recursos humanos y estructuras judiciales.

Los expositores remarcaron que la entrada en vigencia del nuevo régimen implicará desafíos institucionales importantes, especialmente en relación con la preparación de organismos especializados y la coordinación entre distintas áreas del Estado.

La nueva normativa demandará además una revisión de procedimientos y criterios de actuación vinculados a adolescentes en conflicto con la ley penal, incorporando herramientas orientadas a un abordaje integral.

Capacitación y articulación institucional

Durante el encuentro, los jueces Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada expusieron sobre la necesidad de desarrollar procesos de capacitación específicos para operadores judiciales y equipos interdisciplinarios que tendrán intervención directa en la aplicación de la ley.

Ambos magistrados coincidieron en que la implementación efectiva del Régimen Penal Juvenil requerirá una fuerte articulación entre organismos estatales y un trabajo coordinado entre las distintas áreas involucradas.

En ese sentido, señalaron que el nuevo escenario exigirá:

Capacitación permanente .

. Especialización técnica .

. Fortalecimiento institucional .

. Coordinación entre organismos estatales .

. Adecuación de estructuras judiciales.

Los magistrados también remarcaron la importancia de extender estos espacios formativos al interior provincial, con el objetivo de garantizar criterios uniformes de aplicación y asegurar una implementación efectiva en todo el territorio catamarqueño.

La presencia de funcionarios y equipos interdisciplinarios provenientes de diferentes departamentos reflejó precisamente la intención de avanzar hacia una preparación integral del sistema judicial provincial.

Participación de la Corte de Justicia

La jornada contó además con la participación de la ministra de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti, quien acompañó las actividades desarrolladas en la sede universitaria de Belén.

La presencia de integrantes de la Corte dentro de este tipo de encuentros evidenció la relevancia institucional que adquiere el proceso de adecuación judicial ante la entrada en vigencia de la Ley 27.801.

El debate impulsado durante la capacitación permitió abordar no solo los aspectos normativos de la reforma, sino también los desafíos operativos y humanos que demandará su aplicación concreta en el ámbito judicial provincial.

El desafío de implementar en toda la provincia

Uno de los puntos destacados durante la jornada fue la necesidad de garantizar que el proceso de adecuación alcance tanto a la capital como al interior provincial.

Los expositores señalaron que la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil requerirá recursos, formación específica y estructuras preparadas para intervenir de manera adecuada en cada jurisdicción. En ese marco, se consideró fundamental avanzar en una estrategia de capacitación federal dentro de la provincia, orientada a fortalecer capacidades técnicas y asegurar una respuesta homogénea del sistema judicial.

La entrada en vigencia de la Ley 27.801 en septiembre marcará un cambio significativo en el abordaje judicial de adolescentes en conflicto con la ley penal, y Catamarca comenzó a preparar ese escenario a través de jornadas de formación y articulación institucional que buscan anticipar los desafíos que traerá el nuevo marco normativo.