Impactante choque entre dos motociclistas sobre la Ruta Provincial N° 1

Un grave siniestro vial se registró hace instantes sobre la Ruta Provincial N° 1, en jurisdicción del departamento Fray Mamerto Esquiú, generando un importante despliegue de personal policial y de organismos municipales de prevención.

El hecho ocurrió a la altura de La Tercena, en las inmediaciones del cementerio Sierra Serena, un sector donde se montó un amplio operativo de seguridad para asistir ante la emergencia y ordenar la circulación vehicular.

Las primeras informaciones conocidas daban cuenta de un accidente protagonizado por motociclistas. Con el correr de los minutos comenzaron a surgir más detalles sobre la magnitud del impacto y los vehículos involucrados, confirmándose que el choque se produjo entre dos motocicletas.

La situación obligó a las autoridades a intervenir de manera inmediata debido a la gravedad del siniestro y a las condiciones en las que quedaron los rodados tras la colisión.

Dos motocicletas involucradas en el choque

De acuerdo con la información disponible, el accidente fue protagonizado por una motocicleta de alta cilindrada y otra motocicleta de 110 cc. La violencia del impacto quedó reflejada en los daños sufridos por uno de los vehículos. Según trascendió, la motocicleta de 110 cc, de color blanco, resultó severamente afectada y el choque fue de tal magnitud que una de sus ruedas fue arrancada como consecuencia de la colisión.

Ese dato da cuenta de la intensidad del siniestro ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 1 y explica el importante operativo desplegado en el lugar por los organismos de seguridad y asistencia.

Hasta el momento no se difundieron detalles adicionales sobre las circunstancias que originaron el accidente ni sobre la mecánica exacta del choque.

Amplio operativo de seguridad y prevención

Tras registrarse el siniestro, efectivos de la Policía de la Provincia acudieron al lugar para llevar adelante las tareas correspondientes.

Junto a ellos también trabaja personal de la Guardia Urbana Municipal, que participa de las acciones de prevención, asistencia y ordenamiento vehicular en la zona afectada.

La presencia de los distintos organismos responde a la necesidad de garantizar la seguridad tanto de quienes intervienen en el operativo como de las personas que circulan habitualmente por el corredor vial.

Tránsito completamente interrumpido

Como consecuencia del accidente y del procedimiento desplegado posteriormente, la circulación sobre la Ruta Provincial N° 1 permanece interrumpida.

Las autoridades dispusieron un esquema de desvíos para canalizar el tránsito y permitir que continúen las tareas de prevención y asistencia en la zona del siniestro.

Según se informó, los vehículos son desviados:

Desde calle Virgen del Valle (Matadero Viejo) .

. Hasta calle Nuestra Señora de los Ángeles .

. En la intersección de La Carrera con Ruta 41.

La medida continuará vigente mientras permanezca el operativo montado por los organismos de seguridad en el sector afectado.