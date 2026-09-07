Catamarca: un adolescente sufrió un accidente debido a una "broma"

Un adolescente sufrió heridas de consideración tras caer de su bicicleta en Belén, luego de que, según trascendió, alguien habría aflojado las ruedas del rodado antes de que comenzara a circular.

El joven se disponía a transitar normalmente cuando perdió el control de la bicicleta y terminó derrapando. Como consecuencia de la caída, sufrió un corte en el mentón que requirió cuatro puntos de sutura y además perdió cuatro piezas dentarias.

El episodio generó preocupación por las consecuencias que pueden tener este tipo de acciones, especialmente cuando se realizan sobre vehículos que luego serán utilizados por otras personas.

Una "broma" que terminó con heridas

Según trascendió, en la zona se habrían registrado anteriormente situaciones similares en las que personas intervienen bicicletas u otros elementos sin medir las posibles consecuencias.

Aunque este tipo de acciones pueden ser presentadas como una broma, manipular un vehículo antes de que otra persona lo utilice puede provocar caídas, lesiones graves y consecuencias irreversibles.