  • Dólar
  • BNA $1480 ~ $1530
  • BLUE $1520 ~ $1540
  • TURISTA $1924 ~ $1924

8 C ° ST 6.02 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Catamarca: un camión volcó en La Cébila

6 Septiembre de 2026 20.26

Vialidad Nacional informó que se debe transitar con suma precaución por la Ruta Nacional 60, en el sector de La Cébila, debido a un siniestro vial registrado en la zona.

Según indicó el organismo, el hecho habría ocurrido a la altura de la denominada Curva de Los Gondrinas, donde un camión habría protagonizado un vuelco.

Ante esta situación, solicitaron a los conductores disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas, debido a la presencia de personal policial que trabaja en el lugar.

Se recomienda extremar las precauciones al circular por este sector de la ruta.

Tags
Catamarca La Cébila siniestro vial

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también