Catamarca: un camión volcó en La Cébila

Vialidad Nacional informó que se debe transitar con suma precaución por la Ruta Nacional 60, en el sector de La Cébila, debido a un siniestro vial registrado en la zona.

Según indicó el organismo, el hecho habría ocurrido a la altura de la denominada Curva de Los Gondrinas, donde un camión habría protagonizado un vuelco.

Ante esta situación, solicitaron a los conductores disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas, debido a la presencia de personal policial que trabaja en el lugar.

Se recomienda extremar las precauciones al circular por este sector de la ruta.