Catamarca: un motociclista resultó herido tras chocar contra un ciclista

Un motociclista de 46 años resultó herido tras protagonizar un siniestro vial con un adolescente que circulaba en bicicleta en la ciudad de Recreo, departamento La Paz.

El hecho ocurrió en las últimas horas en la intersección de las calles Sarmiento y Congreso, donde, por causas que son materia de investigación, una motocicleta y una bicicleta colisionaron.

De acuerdo con la información policial, Miguel Rolando Rodríguez (46) circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha FZ roja de 200 cc. cuando, por circunstancias que se tratan de establecer, impactó contra una bicicleta OXEA negra, rodado 29, en la que se desplazaba un adolescente de 14 años.

El motociclista fue trasladado a la Capital

Como consecuencia del impacto, Rodríguez sufrió lesiones y recibió asistencia de profesionales médicos en el Hospital Zonal de Recreo.

Luego de la atención inicial, los profesionales determinaron su derivación al Hospital San Juan Bautista, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, para continuar con la asistencia médica.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Comisaría Departamental Recreo y peritos de la División Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió la colisión.

Las actuaciones quedaron bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial.