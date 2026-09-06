Catamarca: aprehendieron a un hombre acusado de entrar a una casa y amenazar al dueño con un cuchillo

Un hombre de 43 años, de apellido Burgos, fue aprehendido durante la madrugada de este domingo luego de ser sorprendido dentro de una vivienda de la zona de San Isidro, donde habría amenazado al propietario con un arma blanca.

El procedimiento se produjo alrededor de las 3:20, luego de que operadores del Sistema de Emergencias 905 alertaran a efectivos de la Seccional de San Isidro sobre un posible ilícito en un domicilio ubicado en calle Juan Chelemín, sin número.

Al llegar al lugar, los policías encontraron al sospechoso en el interior de una vivienda, propiedad de un hombre de 51 años, y procedieron a su aprehensión.

Habría amenazado al propietario con un cuchillo

Según informó la Policía, durante el hecho Burgos habría tomado un cuchillo tipo Tramontina y amenazado al dueño del inmueble.

Tras la intervención de los efectivos, el arma blanca quedó vinculada al procedimiento y el sospechoso fue trasladado a una dependencia policial.

Por su parte, el damnificado fue invitado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 10, para formalizar la acusación y aportar los elementos necesarios a la investigación.

El hombre aprehendido quedó alojado en la dependencia policial y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas judiciales a seguir.