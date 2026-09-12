Catamarca: advierten por falsas ofertas laborales

La División Ciberdelitos advirtió a la comunidad sobre una nueva modalidad de estafa vinculada con falsas ofertas laborales y supuestos trámites para obtener el Carnet de Manipulador de Alimentos.

Según informaron, los delincuentes utilizan la identidad de comercios, empresas o establecimientos para contactar a personas que se encuentran buscando trabajo.

La maniobra comienza cuando los estafadores le hacen creer a la víctima que fue seleccionada para ocupar un puesto laboral. Luego le comunican que, como condición para comenzar a trabajar, debe contar con el Carnet de Manipulador de Alimentos.

Cómo funciona la estafa

Una vez que logran generar confianza, los delincuentes proporcionan los datos de un supuesto capacitador o de una persona encargada de gestionar el carnet.

El supuesto responsable solicita entonces el pago de un determinado importe mediante transferencia bancaria, billetera virtual u otro medio de pago.

La víctima, convencida de que está abonando un trámite necesario para acceder al empleo, realiza la transferencia.

Sin embargo, posteriormente puede comprobar que la persona que recibió el dinero no tiene ninguna vinculación con la empresa que supuestamente ofreció el puesto ni estaría habilitada para realizar el trámite.

De esta manera, el engaño termina con un perjuicio económico para quien buscaba acceder a una oportunidad laboral.

Recomiendan verificar antes de realizar pagos

Desde la División Ciberdelitos remarcaron la importancia de verificar la autenticidad de las ofertas laborales y de las personas que solicitan dinero en nombre de una empresa o establecimiento.

Ante un pedido de pago para acceder a un supuesto puesto de trabajo o para realizar documentación vinculada al ingreso laboral, se recomienda comprobar directamente con la empresa si la propuesta es real y si la persona que gestiona el trámite pertenece efectivamente a la organización.