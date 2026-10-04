Catamarca: agredió físicamente a su pareja y fue detenido

Efectivos de la Comisaría Décima Tercera intervinieron en un domicilio situado sobre calle Flor de Cardón S/N°, en el sector norte de la Capital, a partir de una situación en la que un hombre fue señalado como presunto autor de una agresión física contra su pareja.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión de un hombre de 40 años de edad, quien quedó vinculado a la denuncia por la presunta agresión. En el marco de la intervención también se produjo el secuestro de una motocicleta Motomel DLX 110 cc.

La medida fue adoptada luego de que la pareja del hombre, una mujer de 39 años, lo sindicara como la persona que presuntamente la habría agredido físicamente.

La mujer señaló al agresor

De acuerdo con la información suministrada, la mujer fue quien señaló al hombre ante la intervención policial, atribuyéndole la presunta agresión física. A partir de esa situación, los efectivos de la Comisaría Décima Tercera actuaron en la vivienda ubicada en calle Flor de Cardón.

La intervención derivó en la aprehensión del sospechado y en su posterior traslado a la dependencia policial correspondiente. El procedimiento se desarrolló en el marco de las actuaciones iniciadas por el episodio denunciado. La situación quedó así bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar las medidas correspondientes a partir de las actuaciones realizadas y de la presentación formal de la damnificada.

Tras su aprehensión, el hombre de 40 años fue trasladado y alojado en la seccional policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

La intervención de la Fiscalía constituye ahora el ámbito en el que continuarán las actuaciones vinculadas con el episodio. El hombre permanece sujeto a las disposiciones de la autoridad judicial correspondiente, a partir de la acusación realizada por su pareja. En paralelo, el secuestro de la motocicleta Motomel DLX 110 cc. quedó incorporado al procedimiento efectuado por los efectivos policiales.

Denuncia penal

Como parte de la intervención, los efectivos policiales invitaron a la mujer damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente. Para ese trámite, se indicó el Precinto Judicial N° 8 como dependencia destinada a formalizar la presentación.