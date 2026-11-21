Durante la jornada de ayer, efectivos policiales llevaron adelante una serie de operativos de control vehicular e identificación de personas en diferentes puntos de sus respectivas jurisdicciones, como parte de los procedimientos desplegados en distintos sectores de la provincia de Catamarca.

Las tareas estuvieron a cargo de numerarios de las Seccionales Sexta y Décima Primera de la Capital, Sumalao, en el departamento Valle Viejo, Nueva Coneta, en el departamento Capayán, y la Comisaría Departamental Tinogasta.

El dispositivo contó, además, con la colaboración de efectivos pertenecientes a los distintos grupos especiales de la Institución, quienes participaron del despliegue junto con el personal de las dependencias mencionadas.

Dos arrestados y 21 vehículos secuestrados

Como resultado de los procedimientos, los policías procedieron al arresto de dos personas mayores de edad. Asimismo, durante los controles se concretó el secuestro de un total de 21 vehículos, entre automóviles y motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

El detalle de los rodados secuestrados comprende dos automóviles y diecinueve motocicletas, cuyos conductores habrían incurrido en infracciones a las disposiciones establecidas por la normativa vigente en materia de tránsito.

Los procedimientos permitieron detectar presuntos incumplimientos de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, marco legal que motivó las actuaciones realizadas por el personal policial en los distintos puntos de control.

Actas de infracción y traslado de los rodados

Tras constatar las presuntas infracciones, los efectivos intervinientes procedieron a labrar las correspondientes actas de infracción, dejando constancia de las irregularidades detectadas durante los controles vehiculares.

Posteriormente, los automóviles y las motocicletas secuestrados fueron remitidos a las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron a disposición de las actuaciones administrativas pertinentes.