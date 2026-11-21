Un preso fue encontrado muerto este jueves en su celda del Establecimiento Penitenciario N.° 5 de Villa María, en la provincia de Córdoba, y las autoridades sospechan que falleció al recibir una descarga eléctrica.

Según informó el Servicio Penitenciario de Córdoba a través de sus redes oficiales, el hecho ocurrió a las 15:04 cuando el recluso habría manipulado un alargue de fabricación casera.

En este contexto, un servicio de emergencias, junto al Servicio Médico de la cárcel, concurrió al lugar, realizó maniobras de reanimación y constató el deceso a las 15:25.

El diagnóstico presuntivo es una descarga eléctrica, por lo que intervino la Fiscalía de Turno, el Juzgado de Ejecución Penal pertinente y las autoridades judiciales y penitenciarias competentes, con el objetivo de inicia una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento se desconoce la identidad del interno y si cumplía una condena en ese penal.