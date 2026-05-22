Catamarca: agredió a su expareja y fue detenido

Un nuevo episodio vinculado a presunta violencia de género motivó un operativo policial en el sur de la Capital, donde efectivos de la Comisaría Décima Primera aprehendieron a un hombre de 30 años acusado de intentar agredir físicamente a su expareja. El procedimiento se concretó en la Manzana "U" del loteo Parque Sur, luego de que personal policial fuera alertado mediante un llamado telefónico que advertía sobre una situación conflictiva en el lugar.

Al arribar a la zona señalada, los uniformados intervinieron ante el episodio denunciado y procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue señalado por una joven mujer de 27 años como el presunto autor del intento de agresión física.

El operativo policial en Parque Sur

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Décima Primera, quienes acudieron rápidamente al sector tras recibir el alerta telefónico. El procedimiento se desarrolló en la Manzana "U" del loteo Parque Sur, en el sector sur de la Capital, donde los policías tomaron contacto con la mujer y con el hombre acusado.

Según la información oficial difundida sobre el caso, la joven de 27 años sindicó a su expareja como el presunto responsable de haber intentado agredirla físicamente. A partir de esa situación, los uniformados avanzaron con las actuaciones correspondientes y concretaron la aprehensión del sospechoso.

La intervención judicial y las actuaciones

Luego del procedimiento policial, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que tomó conocimiento de lo ocurrido y deberá avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

En paralelo, las autoridades invitaron a la damnificada a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 9, paso formal necesario para el avance de las actuaciones vinculadas al caso.

De acuerdo con la información difundida oficialmente, la mujer señaló a su expareja como presunto autor del intento de agresión física, situación que motivó la inmediata intervención policial..

Según se informó, las personas que atraviesen situaciones de violencia pueden comunicarse de manera gratuita y anónima a través de la Línea 144 y el Sistema de emergencias 911. Ambos servicios funcionan las 24 horas del día, durante todo el año, y están destinados a brindar orientación, asistencia y respuesta ante situaciones de violencia familiar y de género.