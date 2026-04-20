Catamarca en alerta: lanzan una campaña para frenar las amenazas escolares

La Policía de la Provincia de Catamarca difundió un video institucional con un objetivo claro: concientizar a las familias sobre una serie de hechos de amenazas e intimidación registrados en los últimos días en distintas escuelas de la provincia. La iniciativa surge en un contexto que dejó de ser anecdótico para transformarse en un problema que ya demandó la intervención de la Justicia.

Los episodios, que tuvieron lugar tanto en Capital como en el interior provincial, derivaron en medidas concretas ordenadas por el ámbito judicial, entre las que se destacan la demora de adolescentes y el secuestro de elementos tecnológicos. Estas acciones no solo evidencian la gravedad de la situación, sino también la necesidad de abordarla desde múltiples frentes: institucional, familiar y social.

El eje central del mensaje policial apunta a desarticular una percepción equivocada que circula entre los más jóvenes: la idea de que este tipo de conductas pueden ser interpretadas como un "reto" o desafío viral. Desde la institución fueron categóricos al respecto: "esta situación no es un reto, ni es un desafío, es un delito".

En ese sentido, la campaña busca reencuadrar el fenómeno y advertir sobre sus consecuencias reales. Lejos de tratarse de un juego o una tendencia pasajera, las amenazas e intimidaciones implican responsabilidades legales que pueden impactar de manera directa en la vida de quienes participan.

El video difundido no solo expone esta problemática, sino que también interpela de forma directa a la comunidad con una consigna clara y provocadora: "QUE EL VERDADERO RETO SEA ESTUDIAR CON RESPONSABILIDAD!! TE ANIMÁS A QUE LO HAGAMOS VIRAL?"

El mensaje intenta redirigir la lógica de viralización hacia un objetivo positivo, promoviendo valores como el compromiso, la responsabilidad y el esfuerzo en el ámbito educativo.

Intervención judicial y medidas adoptadas

Los hechos registrados en los últimos días no quedaron en el plano de lo simbólico. La intervención de la Justicia derivó en una serie de acciones que marcan un precedente:

Demora de adolescentes involucrados en los episodios.

involucrados en los episodios. Operativos tanto en Capital como en el interior provincial .

. Secuestro de elementos tecnológicos, presumiblemente utilizados en la comisión de las amenazas.

Estas medidas reflejan que las autoridades están tratando la problemática con la seriedad que requiere, estableciendo límites claros frente a conductas que vulneran la convivencia social.