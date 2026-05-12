Catamarca: amenazó con un destornillador a un hombre y terminó detenido

A las 14:50 de la tarde de hoy, motoristas del COEM-Kappa se constituyeron en la esquina de Tucumán y La Rioja, tras un requerimiento del SAE-911. En el lugar, se entrevistaron con un hombre de 33 años de edad, quien relató que momentos antes un sujeto lo había amenazado con un destornillador para luego darse a la fuga.

La respuesta de los efectivos fue inmediata. Con las características físicas y descriptivas proporcionadas por la víctima, se procedió a realizar un patrullaje preventivo en las inmediaciones. Gracias a la coordinación entre los motoristas y los equipos de calle, el presunto agresor fue localizado en un breve lapso, demostrando la eficiencia operativa de los cuerpos policiales ante situaciones de riesgo inminente.

Aprehensión y hallazgos

El sujeto detenido fue identificado con el apellido Carrizo, de 41 años. Durante la inspección de rutina, conocida como palpado superficial, los policías encontraron entre sus prendas el destornillador utilizado en la amenaza, así como un teléfono celular Motorola E22, del cual Carrizo no pudo acreditar su propiedad ni procedencia.

Ante estos hallazgos, ambos objetos fueron secuestrados por las autoridades. La presencia del teléfono de dudosa procedencia agrega un matiz adicional al procedimiento, dado que la imposibilidad de justificar la titularidad del mismo podría derivar en investigaciones complementarias sobre su origen y posible relación con otros hechos delictivos.

Procedimientos judiciales y resguardo

Tras la detención, Carrizo fue alojado en la Comisaría Décima, que corresponde por jurisdicción, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Desde esta instancia judicial se indicaron las medidas a cumplimentar, asegurando que el procedimiento se ajuste a los estándares legales vigentes y que el detenido permanezca bajo custodia hasta las determinaciones correspondientes.

Paralelamente, se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente, un paso necesario para formalizar la investigación y garantizar que la víctima pueda acceder a la protección judicial y reparación del hecho. Este protocolo refleja la importancia de que los ciudadanos participen activamente en la denuncia de delitos, incluso cuando la intervención policial es inmediata y efectiva.