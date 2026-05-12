Les encontraron marihuana, quiesieron huir pero terminaron detenidos

Un procedimiento policial realizado en el norte de la Capital culminó con la detención de un joven, la aprehensión de un hombre, el secuestro de un automóvil y el hallazgo de sustancia estupefaciente, luego de que ambos sujetos fueran interceptados tras protagonizar una presunta maniobra peligrosa en inmediaciones del Dique El Jumeal.

El operativo fue llevado adelante por numerarios de la Comisaría Cuarta, quienes se dirigieron hasta una estación de servicio ubicada sobre avenida Virgen del Valle, entre calles Adolfo Carranza y Sánchez de Loria, donde identificaron a dos hombres de 28 y 32 años de edad.

De acuerdo con la información oficial, ambos circulaban a bordo de un automóvil Chevrolet Ónix y momentos antes habrían realizado una maniobra peligrosa en inmediaciones del Dique El Jumeal, situación que casi provoca un siniestro vial.

El intento de fuga y la intervención policial

Según detallaron fuentes policiales, una vez en el lugar, los efectivos intentaron identificar a los ocupantes del vehículo, momento en el que los sujetos, al advertir la presencia policial, habrían intentado darse a la fuga poniendo nuevamente en marcha el automóvil.

La situación derivó en un procedimiento de intervención inmediata por parte de los uniformados, quienes además indicaron que ambos hombres profirieron agresiones verbales contra el personal policial actuante. Posteriormente, luego de que descendieran del rodado, los efectivos realizaron un palpado superficial sobre uno de los involucrados, un joven de 28 años, encontrando entre sus prendas de vestir envoltorios plásticos con una sustancia que, en principio, se presumía estupefaciente.

Hallazgo de marihuana

Ante el hallazgo de la sustancia, se dio intervención a efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes.

Como resultado del procedimiento, se determinó que los envoltorios contenían aproximadamente 13 gramos de marihuana, sustancia que quedó en calidad de secuestro a disposición del Juzgado Federal. El operativo quedó así bajo intervención de las autoridades judiciales competentes, en el marco de las actuaciones correspondientes vinculadas al hallazgo del estupefaciente.

En paralelo, numerarios de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia realizaron actuaciones relacionadas con la situación del automóvil y de sus ocupantes. Según se informó, los efectivos labraron un acta por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Tránsito debido a que los ocupantes del Chevrolet Ónix se encontraban en aparente estado de ebriedad.

Como consecuencia de esta situación, el vehículo fue incautado y posteriormente trasladado al Corralón Municipal.

Un detenido con requerimiento judicial vigente

Las actuaciones policiales avanzaron además sobre la situación judicial de uno de los involucrados. De acuerdo con la información oficial, el hombre de apellido Martínez, de 32 años, quedó aprehendido tras el procedimiento.

En tanto, el otro sujeto fue detenido debido a que registraba un requerimiento judicial solicitado por la Unidad de Violencia Familiar y de Género. La intervención final estuvo a cargo de efectivos del Grupo de Intervención Rápida Norte, quienes concretaron el traslado de ambos hombres hacia la dependencia policial correspondiente.

Finalmente, los dos sujetos fueron alojados en sede policial y quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.