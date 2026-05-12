Declaran médicos clave en el juicio por la muerte de Maradona y podría volver a hablar Leopoldo Luque

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con una nueva audiencia marcada por la declaración de médicos que tuvieron distintos niveles de cercanía con el exfutbolista y por la posibilidad de que el neurocirujano Leopoldo Luque vuelva a comparecer ante el tribunal para responder a los peritajes incorporados en el debate oral.

En la novena audiencia declararán el cardiólogo Óscar Alberto Franco, el médico clínico Marcos Manuel Correa y el facultativo Mario Schiter, quien conoció a Maradona en 1999 durante su paso por el sanatorio Fleni y luego participó como veedor en la autopsia realizada tras su fallecimiento.

La jornada se desarrollará ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach, esta última destituida por el documental Justicia Divina. Según indicaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, la expectativa estará puesta especialmente sobre los dichos de Schiter debido a sus antecedentes de vínculo profesional con Maradona y a sus cuestionamientos sobre las condiciones de la internación domiciliaria que precedió a la muerte del exjugador.

Mario Schiter y Maradona

Durante su anterior exposición ante el tribunal, Mario Schiter reconstruyó distintos momentos de su relación profesional con Diego Maradona y describió la complejidad clínica del paciente a lo largo de los años. El médico recordó que conoció al exfutbolista en 1999 en el sanatorio Fleni, donde Maradona acudía para realizarse chequeos neurológicos. Según relató, esas consultas no eran inusuales y permitieron que se estableciera un vínculo cercano entre ambos.

"En ese momento entablamos un vínculo muy cercano con él", expresó Schiter durante su declaración. El profesional también señaló que en enero de 2000 tomó conocimiento del consumo problemático que atravesaba Maradona y que derivó en su internación en el sanatorio Cantegril de Punta del Este. En ese contexto, recordó que Alfredo Cahe era entonces el médico de cabecera del exfutbolista.

A lo largo de su testimonio, Schiter definió a Maradona como un paciente "sumamente crítico y complicado" y recordó distintos episodios médicos posteriores. Entre ellos mencionó que le propuso viajar a Cuba para iniciar un tratamiento de rehabilitación y que en 2004 se acercó por decisión propia a la clínica Suizo Argentina para visitarlo durante una internación.

Las críticas a la internación domiciliaria en Tigre

Uno de los puntos más relevantes de la declaración de Schiter estuvo relacionado con el período posterior a la operación por el hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos.

El médico sostuvo que, en aquel momento, propuso que Maradona fuera trasladado a un centro de rehabilitación especializado, aunque finalmente el exjugador fue derivado a una vivienda en Tigre bajo un esquema de internación domiciliaria. "Entendí que Swiss Medical respaldó mi posición", afirmó el facultativo, quien agregó que luego dejó en claro que quedaba a disposición para colaborar en la atención del paciente.

Durante su exposición, Schiter también detalló cuál habría sido, según su criterio, el abordaje médico adecuado para la situación clínica de Maradona.

"Una internación domiciliaria es llevar el hospital a la casa", explicó el profesional. En ese sentido, sostuvo que había propuesto la presencia de acompañantes terapéuticos y un esquema de atención permanente. Según detalló, el dispositivo debía incluir:

Enfermeros las 24 horas .

. Un médico clínico .

. Un cardiólogo .

. Un abordaje multidisciplinario.

Además, señaló que hubiera realizado controles y estudios específicos, entre ellos:

Análisis de sangre .

. Electrocardiogramas .

. Control mediante saturómetro .

. Un equipo de ventilación no invasiva.

Las declaraciones del médico apuntaron directamente a las condiciones de atención que recibió Maradona durante sus últimos días y se incorporaron como uno de los ejes centrales del juicio.

El relato sobre la autopsia

Otro de los momentos significativos del testimonio de Schiter estuvo vinculado a la autopsia practicada tras la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020. El médico relató que ese día recibió un llamado de Claudia Villafañe, quien le solicitó que actuara como "veedor" durante el procedimiento forense.

Según declaró ante el tribunal, durante la autopsia se constató que Maradona presentaba "los pulmones edematizados y congestionados" como consecuencia de una "insuficiencia cardíaca".

Asimismo, indicó que el corazón se encontraba "agrandado" y con las "paredes dilatadas". "Se midieron tres o cuatro litros de agua en el abdomen", agregó Schiter al describir el estado físico detectado durante el examen post mortem.

Otra vez Leopoldo Luque

La audiencia también podría incluir una nueva comparecencia de Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en el proceso judicial.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el neurocirujano solicitó volver a tomar la palabra para responder a los dichos de los peritos que declararon durante el juicio. El pedido fue dirigido a los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes le comunicaron que podrá hacerlo "en el momento oportuno".

Además de Luque, en la causa están imputados:

Agustina Cosachov , psiquiatra.

, psiquiatra. Carlos Díaz , psicólogo.

, psicólogo. Ricardo Almirón , enfermero.

, enfermero. Mariano Perroni , coordinador de enfermería.

, coordinador de enfermería. Nancy Forlini , jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical. Pedro Di Spagna, médico clínico.

Todos ellos enfrentan acusaciones vinculadas a las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona, en un juicio que continúa sumando testimonios médicos y reconstrucciones sobre la atención sanitaria brindada al exfutbolista durante sus últimos días de vida.