Fiambalá ya cuenta con un Centro de Emisión de Licencias de Conducir

La ciudad de Fiambalá ya cuenta oficialmente con un Centro de Emisión de Licencias de Conducir, una nueva dependencia que permitirá a los vecinos realizar trámites vinculados a la Licencia Nacional de Conducir de manera más cercana, ágil y accesible.

Con esta incorporación, Catamarca alcanza un total de 12 Centros de Emisión distribuidos en distintos puntos de la provincia, en una política orientada a fortalecer la seguridad vial y ampliar el acceso a servicios en el interior provincial.

La inauguración del nuevo espacio fue presentada como una herramienta destinada a reducir tiempos, costos y traslados para los habitantes de Fiambalá y zonas cercanas, quienes hasta ahora debían dirigirse a otros centros urbanos para completar los trámites correspondientes.

Un nuevo servicio para evitar traslados a la Capital

El nuevo Centro de Emisión permitirá a vecinos y vecinas gestionar la Licencia Nacional de Conducir tanto en formato digital como físico dentro de la propia localidad.

Según se informó oficialmente, el objetivo principal de la iniciativa es facilitar el acceso al servicio y evitar que los ciudadanos tengan que trasladarse hacia la ciudad Capital para completar los trámites administrativos y evaluativos exigidos por el sistema nacional.

La nueva sede incorpora en un mismo espacio distintas instancias necesarias para la obtención o regularización de las licencias de conducir. Entre los servicios disponibles se encuentran:

Evaluaciones psicofísicas

Capacitaciones

Exámenes teóricos

Exámenes prácticos

Emisión de licencias en formato digital y físico

La centralización de estas etapas en un único lugar apunta a mejorar la calidad de atención y agilizar los procedimientos vinculados a la obtención de la licencia.

El acto inaugural contó con la participación de distintas autoridades provinciales, municipales y representantes de instituciones locales. Entre los presentes estuvieron:

Raúl Ángel Úsqueda

Gastón Venturini Quiroga

Sergio Leiva

María Soledad Ocampo

David Cabrera

Roger Almendra

Jesper Gao

Mario Mamaní

Jorge Daniel Carrizo

También participaron la Banda de Música Municipal y otras autoridades.

"Cercanía con la gente"

Durante la inauguración, el secretario de Seguridad de la Provincia destacó la importancia de acercar servicios esenciales al interior provincial. "Es un orgullo poder concretar este espacio tan importante para la comunidad de Fiambalá, porque acerca servicios esenciales a los vecinos y fortalece la seguridad vial en toda la provincia", expresó Gastón Venturini Quiroga.

El funcionario remarcó además el impacto que tendrá la nueva sede para las familias de la zona. "Muchas familias ahora podrán realizar sus trámites cerca de sus hogares, con mayor accesibilidad y comodidad, sin tener que afrontar traslados hacia Capital. Trabajamos con presencia territorial y pensando en mejorar la calidad de vida de los catamarqueños", sostuvo.

Venturini Quiroga también destacó el trabajo articulado entre Provincia y Municipio para concretar la apertura del nuevo centro y felicitó al personal municipal que estará a cargo de la atención. "Cuando hay diálogo y objetivos comunes, las soluciones llegan a la gente", afirmó.

"Nueva cultura vial"

Por su parte, el director Provincial de Seguridad Vial, Sergio Leiva, señaló que la apertura de la sede representa un avance en el fortalecimiento de una nueva cultura vial.

Según explicó, el funcionamiento del sistema nacional permite garantizar criterios y estándares unificados en todo el país. "Representa un avance importante para fortalecer una nueva cultura vial, con estándares unificados y criterios de evaluación que garantizan igualdad de condiciones en todo el país", expresó.

Asimismo, indicó que las personas que obtengan su licencia en Fiambalá deberán cumplir las mismas exigencias y aptitudes requeridas en cualquier otro Centro de Emisión de Licencias de la Argentina.

Catamarca ya cuenta con 12 centros habilitados

Con la incorporación de Fiambalá, la provincia suma un total de 12 Centros de Emisión de Licencias de Conducir distribuidos en distintas localidades.

Actualmente funcionan sedes en:

Capital

Huillapima

Pomán

Los Altos

Recreo

Tinogasta

Andalgalá

Santa María

Belén

Fray Mamerto Esquiú

Valle Viejo

Fiambalá

La apertura de este nuevo espacio forma parte de una estrategia orientada a descentralizar servicios, mejorar el acceso administrativo en el interior provincial y fortalecer las políticas de seguridad vial mediante sistemas de evaluación y emisión unificados.