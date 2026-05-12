Dos detenidos y bienes recuperados en operativos en Catamarca

A la 01:05 de la madrugada de hoy, numerarios del COEM-Kappa, junto con efectivos de la Comisaría Tercera, llevaron a cabo un operativo en inmediaciones de un descampado ubicado en la calle Sargento Sbert S/N°.

En ese lugar, los uniformados aprehendieron a un joven de 25 años, de apellido Sosa, y lograron recuperar una rueda con llanta de aleación rodado 15, que se presume fue sustraída de un ilícito en el que resultó damnificada una persona mayor de edad.

El procedimiento inicial, llevado a cabo en plena madrugada, refleja la coordinación entre las fuerzas locales y su capacidad de respuesta ante denuncias relacionadas con delitos de propiedad. La recuperación del rodado constituye un elemento clave para la investigación en curso, así como un primer paso para restituir los bienes al damnificado.

Segunda aprehensión y agresión al personal policial

Más tarde, los efectivos continuaron con la investigación y lograron la detención de un hombre de 30 años, de apellido Quinteros, quien estaría vinculado con la misma causa que involucra a Sosa.

Durante su identificación, Quinteros intentó agredir físicamente al personal policial interviniente con un cuchillo de cocina, el cual fue inmediatamente incautado por los agentes. Este incidente no solo confirmó la peligrosidad potencial del detenido, sino que también resaltó la necesidad de protocolos de seguridad estrictos durante las actuaciones policiales.

Traslado y disposición judicial

Tras las aprehensiones, ambos individuos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial, permaneciendo a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Desde la Fiscalía se impartieron las medidas a cumplimentar, asegurando que el proceso legal se siga conforme a los procedimientos establecidos.

Paralelamente, las autoridades invitaron al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 3, formalizando así la acción legal contra los responsables y permitiendo el inicio de la investigación penal bajo supervisión judicial.

Coordinación y contexto operativo

Este operativo refleja la coordinación efectiva entre diferentes cuerpos policiales, en este caso el COEM-Kappa y la Comisaría Tercera, así como la importancia de la acción inmediata en casos de delitos contra la propiedad.

Los puntos clave del procedimiento son:

Hora de intervención: 01:05 de la madrugada.

01:05 de la madrugada. Lugar: descampado en la calle Sargento Sbert S/N°.

descampado en la calle Sargento Sbert S/N°. Detenidos: Sosa (25) y Quinteros (30).

Sosa (25) y Quinteros (30). Elementos recuperados: rueda con llanta de aleación rodado 15; cuchillo de cocina incautado.

rueda con llanta de aleación rodado 15; cuchillo de cocina incautado. Damnificado: persona mayor de edad, invitada a radicar denuncia en Precinto Judicial N° 3.

persona mayor de edad, invitada a radicar denuncia en Precinto Judicial N° 3. Fiscalía interviniente: Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

La operación destaca, además, la vigilancia proactiva de la policía local y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, como lo demuestra la intervención ante un intento de agresión armada.