Catamarca: Amenazó de muerte a su pareja con un revólver y terminó detenido

Por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Tercera se presentaron en un domicilio ubicado en calle Padre Celestino Zanello al 200, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 29 años.

El sujeto fue sindicado por su pareja, una mujer de 30 años, de haberla amenazado de muerte con un revólver calibre 32 largo. Durante el procedimiento, los policías secuestraron el arma y cuatro cartuchos del mismo calibre.

Según informaron fuentes policiales, el individuo también habría amenazado de muerte a los uniformados intervinientes, por lo que fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que impartió las medidas a seguir. La damnificada fue invitada a radicar la denuncia en el Precinto Judicial N° 3.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse de manera gratuita a la línea 144 o al 911. La llamada es anónima y está disponible las 24 horas, todos los días del año.