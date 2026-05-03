Rescatan un caballo suelto en la ruta en Capayán

La seguridad en las arterias nacionales continúa siendo una prioridad para las fuerzas de seguridad provinciales, especialmente en zonas donde la presencia de ganado puede derivar en tragedias evitables. En este contexto, el personal de la División Policía Montada, organismo que se encuentra bajo la órbita de la Dirección de Unidades Especiales (DUE), ejecutó una intervención decisiva en el corazón del Departamento Capayán. La acción se enmarcó en un operativo de control y captura de animales sueltos, una problemática recurrente que exige una vigilancia constante para resguardar la vida de quienes transitan por la región.

El despliegue policial se concentró específicamente en la Ruta Nacional N° 60, un corredor vital para la conectividad productiva y turística. Los efectivos identificaron la situación de riesgo a la altura del kilómetro N° 1.108, en las inmediaciones de la localidad de Chumbicha. Allí, se detectó la presencia de un animal que deambulaba sin control alguno, representando una amenaza directa para los conductores que circulan por dicha vía. Ante el peligro inminente, los agentes procedieron a asegurar la zona y a capturar al ejemplar, garantizando que el flujo vehicular recuperara su normalidad sin incidentes que lamentar.

Detalles del secuestro y la infracción legal

La unidad incautada durante este procedimiento fue identificada como una (01) yegua negra frontina. Según el informe oficial, el animal se encontraba suelto en la zona mencionada, un hecho que la policía calificó como una acción que atentaba contra la seguridad vial. La presencia de un equino de estas características en la calzada o en sus banquinas incrementa de manera exponencial las probabilidades de colisiones, muchas de las cuales suelen tener consecuencias fatales en rutas de alta velocidad.

Este operativo no se realizó de manera aislada, sino bajo el amparo de la normativa legal que regula la tenencia de animales y la responsabilidad de sus propietarios. El procedimiento se fundamenta en una supuesta infracción a la Ley Provincial N° 5841/24, la cual establece las pautas de control para evitar que el ganado mayor o menor interfiera con la circulación en las vías públicas. La aplicación de esta ley busca no solo castigar la negligencia del dueño, sino también fomentar una cultura de responsabilidad entre los productores y propietarios de animales en las zonas rurales y aledañas a las carreteras.

Requerimientos para los propietarios

A partir de la ejecución del secuestro, se ha emitido una comunicación formal dirigida al propietario o responsable del equino. Según las directivas de la División Policía Montada, el interesado deberá comparecer de manera obligatoria en la base de la dependencia policial. Dicha sede se encuentra estratégicamente ubicada en la Ruta Nacional N° 38, sector Sur de esta Ciudad Capital. El procedimiento administrativo es estricto y busca asegurar la legitimidad de quien reclame al animal, evitando devoluciones a personas que no puedan acreditar su vínculo legal con el ejemplar.

El plazo establecido para la comparecencia es de 48 horas. Durante este periodo, el propietario debe presentar toda la documentación que acredite la legítima propiedad y procedencia de la yegua. Además, el trámite no concluye únicamente con la acreditación de los papeles, sino que el responsable deberá hacerse cargo de los costos generados por el descuido. Esto implica el abono de una multa por pastaje y manutención, costos que cubren el cuidado, la alimentación y el resguardo del animal mientras este se encuentre bajo la custodia policial en las instalaciones de la Montada.

Finalmente, la autoridad policial ha sido enfática respecto a las consecuencias del incumplimiento de estos plazos. En caso de que el animal no sea reclamado en el tiempo referido de 48 horas, la legislación vigente faculta a la institución para tomar medidas drásticas. Conforme a lo establecido en las leyes de la provincia, se procederá a realizar el decomiso o la subasta del equino. Esta medida busca liberar los recursos de la dependencia y garantizar que el animal sea reubicado bajo la tutela de alguien que cumpla con las normas de seguridad vial, cerrando así un círculo de prevención necesario para la tranquilidad de los usuarios de las rutas en Capayán.