Catamarca: dos motociclistas resultaron graves tras chocar contra una vivienda en Ruta 60

Un gravísimo siniestro vial se registró alrededor de las 12:45 sobre la Ruta Nacional 60, en la localidad tinogasteña de La Puntilla.

Por causas que aún se investigan, una motocicleta Motomel 110 cc. en la que circulaban dos personas salió de la calzada e impactó contra una vivienda.

Como consecuencia del fuerte choque, tanto el conductor como el acompañante sufrieron traumatismos de cráneo y fueron trasladados al hospital de Tinogasta para recibir asistencia médica.

En el lugar trabajó personal de la Unidad Regional N° 5 y de la División Criminalística, bajo las órdenes de la Justicia interviniente.