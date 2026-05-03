Catamarca: detienen a un presunto abusador tras un operativo

En la mañana de este domingo, a las 09:20, efectivos del Grupo Infantería de Zona Norte realizaron un procedimiento en inmediaciones de una escuela secundaria de El Bañado, departamento Valle Viejo, donde aprehendieron a un hombre de 32 años.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto fue sindicado como el presunto autor de un supuesto hecho de abuso sexual. Además, habría agredido físicamente a su pareja, una mujer mayor de edad, y a los hijos de ambos.

El detenido fue trasladado a la Comisaría de San Isidro, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este. En tanto, los damnificados fueron invitados a radicar las denuncias correspondientes en la Unidad Judicial N.º 10.

Desde las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse de manera gratuita con la Línea 144 o al 911. La llamada es anónima y está disponible las 24 horas, los 365 días del año.