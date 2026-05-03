Policías héroes evitaron una tragedia al sofocar un incendio

En una jornada marcada por la tensión en el sector Este de la Capital, un evento que podría haber derivado en una catástrofe terminó siendo contenido gracias a la celeridad y el profesionalismo de las fuerzas de seguridad locales. El incidente se desencadenó tras un requerimiento emitido por el Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que alertó sobre un siniestro en desarrollo en una zona residencial.

Al recibir la notificación, los efectivos pertenecientes a la Comisaría Tercera se desplazaron de urgencia hacia una vivienda ubicada a la altura de la calle Intendente Ortega al 200. Al llegar al lugar, el personal policial se encontró con un escenario crítico en la propiedad perteneciente a una mujer de 47 años de edad, donde las llamas ya comenzaban a propagarse de manera peligrosa.

El foco ígneo y la acción de los uniformados

Tras una inspección ocular rápida, los policías constataron que el foco ígneo se habría originado en el sector del comedor del inmueble. Aunque las causas precisas del inicio del fuego se encuentran actualmente bajo investigación y se tratan de establecer mediante peritajes, la prioridad de los agentes en ese instante fue la preservación de la vida y la propiedad.

Sin esperar el arribo de las dotaciones especializadas, los efectivos procedieron de inmediato a sofocar las llamas utilizando los recursos disponibles. Esta acción inicial fue determinante para evitar que el fuego se extendiera hacia las habitaciones contiguas o propiedades linderas. Una vez que la situación estuvo bajo control primario, se solicitó de manera protocolar la presencia de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia.

Los especialistas en siniestros, al llegar a la escena, continuaron con los trabajos de su especialidad, realizando las tareas de enfriamiento y remoción de escombros para asegurar que no existieran focos latentes. Según el informe oficial, el evento dejó como saldo daños materiales parciales concentrados específicamente en el sector del comedor, lugar donde comenzó el incidente.

Asistencia médica y protección a menores

Más allá de los daños estructurales, la mayor preocupación de las autoridades se centró en la salud de los ocupantes de la vivienda. Durante el desarrollo del incendio, la combustión de los materiales generó una atmósfera tóxica que afectó directamente a los habitantes más jóvenes del hogar.

Por este motivo, se requirió la intervención del personal médico del SAME, quienes brindaron asistencia técnica en el lugar. El equipo de salud atendió a dos personas:

Un niño de 12 años de edad.

Un adolescente de 14 años de edad.

Ambos jóvenes fueron evaluados de urgencia en virtud de que habrían inhalado monóxido de carbono durante los primeros minutos del siniestro. La presencia de este gas, producto de la combustión incompleta en el comedor, representaba el riesgo más severo para la salud de los menores.

El operativo concluyó con la vivienda bajo resguardo para permitir las labores posteriores de rigor. El trabajo articulado entre la Policía de la Provincia, el SAE-911, la Dirección Bomberos y el SAME evitó que una falla o accidente doméstico se transformara en una pérdida irreparable.

La investigación sigue en curso para determinar fehacientemente qué provocó el fuego en el comedor, mientras los dos menores de 12 y 14 años permanecen bajo observación tras el cuadro de inhalación sufrido.