Catamarca: amenazó a su pareja con un arma blanca y lo detuvieron

Un nuevo hecho vinculado a una presunta situación de violencia de género motivó un procedimiento policial en el barrio San Jorge, donde efectivos de la Seccional Segunda, con la colaboración de la Comisaría Sexta, aprehendieron a un joven de 29 años acusado de haber amenazado a su pareja con un arma blanca.

La intervención se produjo a partir de un requerimiento del SAE-911, que alertó sobre la situación y derivó la actuación de los uniformados hacia el lugar señalado.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento tuvo lugar en el barrio San Jorge, donde los efectivos se constituyeron tras el llamado al sistema de emergencias. En el lugar, un joven de 29 años fue sindicado por su pareja como el presunto autor de haberla amenazado con una cuchilla de cocina.

En el marco de la actuación policial, se procedió a la incautación del arma blanca, elemento que habría sido utilizado para concretar la amenaza. El secuestro de la cuchilla quedó formalmente incorporado a las actuaciones.

El operativo fue llevado adelante por:

Efectivos de la Seccional Segunda

Personal de la Comisaría Sexta, en colaboración

La rápida intervención permitió controlar la situación y avanzar con las medidas correspondientes en el ámbito judicial.

Actuaciones judiciales y traslado del aprehendido

Tras la aprehensión, el presunto autor fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la justicia. En paralelo, se invitó a la damnificada a formalizar la denuncia en el Precinto Judicial N° 6, a fin de que el hecho sea investigado con las garantías procesales correspondientes.

Tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que quedó a cargo de las actuaciones para determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse del episodio.

El procedimiento se encuadra en el abordaje institucional previsto para casos en los que se denuncian amenazas en el marco de relaciones de pareja, activando tanto la actuación policial inmediata como la instancia judicial posterior.

Canales de asistencia y denuncia

Ante situaciones de violencia de género, las autoridades recordaron la disponibilidad de líneas de asistencia y emergencia. Las mujeres víctimas pueden comunicarse de manera gratuita y anónima a través de:

Línea 144

911

Ambos servicios se encuentran disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, y permiten recibir orientación, contención y activar los protocolos de intervención correspondientes.