Loan Danilo Peña: el juicio oral comenzará el 7 de octubre de 2026

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña entrará en una etapa decisiva el próximo 7 de octubre de 2026, cuando comience el juicio oral y público contra 17 personas imputadas por distintos delitos vinculados al caso. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que estableció un cronograma de audiencias presenciales los días miércoles y jueves de cada semana, con una proyección que podría extenderse hasta diciembre del mismo año.

Loan, quien tenía 5 años al momento de su desaparición, permanece sin ser hallado desde el 13 de junio de 2024, cuando fue visto por última vez en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. A más de un año y medio de aquel día, el proceso judicial buscará determinar responsabilidades penales en un expediente atravesado por múltiples hipótesis, acumulación de causas y una intensa repercusión social.

Una desaparición que conmocionó al país

Loan Danilo Peña desapareció tras haber compartido un almuerzo en la vivienda de su abuela materna, Catalina Peña. Según consta en la investigación, el menor se dirigía hacia un naranjal junto a un grupo de adultos y otros niños cuando se perdió todo rastro de él.

En ese momento, el niño se encontraba bajo la custodia de varios familiares y allegados. Su padre, José Peña, denunció rápidamente la desaparición, lo que activó una masiva operación de búsqueda que incluyó:

Fuerzas de seguridad provinciales y federales

Bomberos

Buzos tácticos

Voluntarios

Pese a los rastrillajes y a la intervención posterior de organismos especializados, el paradero del niño continúa siendo desconocido.

La investigación, que en un primer momento estuvo en manos de la justicia provincial, fue luego derivada al fuero federal ante la posible existencia de delitos de competencia nacional, como trata de personas o sustracción con fines delictivos. La causa principal quedó a cargo de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, con la participación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Dos causas acumuladas y 17 imputados

El tribunal, integrado por los jueces Eduardo Ariel Belforte —presidente—, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco, resolvió acumular dos expedientes conexos en un único debate oral.

Causa principal: sustracción y ocultamiento de menor

En el expediente central, 7 personas están acusadas del delito de sustracción y ocultamiento de menor, previsto en el artículo 146 del Código Penal argentino, que contempla penas de 5 a 15 años de prisión. Entre los imputados se encuentran:

Laudelina Peña, tía de Loan

Bernardino Antonio Benítez

Daniel Oscar Ramírez

Mónica del Carmen Millapi

María Victoria Caillava

Carlos Guido Pérez

Walter Adrián Maciel, ex comisario

La acusación sostiene que estas personas habrían intervenido de manera coordinada en el apartamiento del niño de la custodia de su padre y en su posterior ocultamiento.

Expediente paralelo

En paralelo, otras 10 personas serán juzgadas por supuestas maniobras destinadas a desviar o entorpecer la investigación. Entre los posibles delitos que se analizan figuran:

Encubrimiento

Falso testimonio

Violación de secreto profesional

Defraudación a la administración pública

La acumulación de ambos expedientes configura un proceso judicial de alta complejidad, con numerosos cuerpos de prueba, múltiples partes y un elevado número de testigos.

La audiencia preliminar y la polémica por la fecha

Durante la audiencia preliminar celebrada el 27 de febrero de 2026, el tribunal otorgó a las partes un plazo de 15 días para adecuar y depurar la prueba ofrecida, así como para reducir y precisar la lista de testigos.

La fiscalía había propuesto inicialmente más de 700 testigos, aunque solicitó la asistencia presencial de 161, planteando que el resto pudiera incorporarse por lectura o reserva.

El presidente del tribunal, el juez Eduardo Ariel Belforte, explicó que la complejidad del expediente exige llegar al debate con claridad respecto de los puntos controvertidos. También instó a las partes a alcanzar acuerdos probatorios en cuestiones no discutidas, como actas, allanamientos y pericias, a fin de agilizar el proceso.

Sin embargo, la fijación del inicio para octubre generó cuestionamientos inmediatos del Ministerio Público Fiscal. El fiscal general Carlos Adolfo Schaefer anunció que impugnará la fecha y solicitará su adelantamiento, al considerar que el caso requiere mayor celeridad.

"Este no es un caso común. Hay un chico desaparecido y no sabemos dónde está. Merece justicia lo más pronto posible", expresó Schaefer durante la audiencia, en presencia de los padres de Loan y de los querellantes.

Un proceso clave y una espera que continúa

Con la fecha establecida —salvo que prospere la impugnación fiscal—, el juicio se perfila como un debate extenso que podría desarrollarse durante varios meses. Será una instancia decisiva para determinar si se acredita la participación de los imputados tanto en la sustracción y ocultamiento del menor como en las eventuales irregularidades posteriores que habrían obstaculizado el esclarecimiento del hecho.

Mientras tanto, la búsqueda de Loan continúa activa. La sociedad argentina sigue aguardando respuestas sobre el destino del niño que, de estar con vida, tendría hoy alrededor de 7 años. El inicio del juicio representa un nuevo capítulo en una causa que mantiene en vilo a una provincia y que se convirtió en uno de los procesos judiciales más resonantes de los últimos años en Corrientes.