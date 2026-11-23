Un hombre de 26 años fue aprehendido por efectivos de la Seccional Sexta, luego de protagonizar un violento episodio en una vivienda ubicada en la calle Teodulfo Barrionuevo al 1400, donde habría agredido verbalmente a su pareja, una joven de 24 años que cursa un embarazo de 28 semanas, y posteriormente habría hecho lo propio con otros dos integrantes de su familia: su madre, de 47 años, y su abuelo, de 81.

La intervención policial se produjo a partir de la situación registrada en ese domicilio, donde los hechos denunciados involucraron a personas del entorno familiar del presunto agresor. De acuerdo con la información del procedimiento, las primeras agresiones habrían sido de carácter verbal y tuvieron como víctimas a su pareja embarazada, a su progenitora y a un adulto mayor de 81 años.

La situación adquirió una mayor gravedad cuando se indicó que el joven habría intentado agredir físicamente a su madre utilizando un cuchillo tipo Tramontina. El elemento fue secuestrado durante el procedimiento policial y quedó a disposición de las actuaciones correspondientes.

La presencia de un arma blanca en el episodio constituye uno de los aspectos centrales del hecho informado, debido a que el presunto intento de agresión física se habría producido contra la mujer de 47 años, también integrante del grupo familiar.

La intervención de efectivos de la Seccional Sexta

Ante lo ocurrido, numerarios de la Seccional Sexta se hicieron presentes en el lugar y procedieron a la aprehensión del sujeto, de 26 años de edad. El procedimiento se concretó en la calle Teodulfo Barrionuevo al 1400, donde se habría desarrollado el episodio de violencia familiar.

La actuación policial permitió poner al presunto autor bajo custodia y secuestrar el cuchillo que habría sido utilizado en el intento de agresión contra su madre. De esta manera, el procedimiento incluyó tanto la aprehensión del joven como el resguardo del elemento señalado en el relato de los hechos.

La información policial señala que las agresiones verbales habrían alcanzado a las tres personas mencionadas. En particular, también se dejó constancia del presunto intento de ataque físico contra la madre del aprehendido, circunstancia que motivó el secuestro del cuchillo.

La denuncia penal y las actuaciones judiciales

Una vez concretada la aprehensión, los efectivos invitaron a las personas damnificadas a radicar las correspondientes denuncias penales en la Unidad Judicial N° 6, a fin de formalizar las presentaciones relacionadas con lo ocurrido.

Este paso forma parte de las actuaciones previstas para que las personas afectadas puedan poner en conocimiento de la autoridad judicial los hechos denunciados. La información disponible identifica a la pareja del joven, a su madre y a su abuelo como las personas que habrían sido objeto de las agresiones verbales durante el episodio.

En paralelo, el presunto autor fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.

La causa quedó bajo conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que tomó participación en las actuaciones derivadas del procedimiento. De esta manera, el hecho pasó al ámbito judicial correspondiente, mientras se desarrollan las medidas vinculadas con las denuncias y los elementos incorporados.