Catamarca: Apelaciones ordenó la liberación de los padrinos imputados por abuso de una niña

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos resolvió hacer lugar al recurso de apelación presentado por la defensa de los imputados en una causa por presunto abuso sexual infantil y ordenó su inmediata libertad, aunque bajo determinadas restricciones y obligaciones.

El abogado defensor Dr. Juan Pablo Morales explicó los alcances de la decisión judicial en diálogo con La Unión. Según indicó, el tribunal consideró procedente el planteo presentado por la defensa técnica. "La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos hace lugar al recurso de apelación y ordena la inmediata libertad de mis asistidos, con las restricciones del caso en particular, de la denunciante y demás, y una serie de, por así llamarlo, de restricciones y obligaciones que tienen ellos", expresó.

Morales remarcó además que la resolución no implica el cierre del expediente judicial: "El proceso continúa y la Fiscalía seguirá investigando".

El letrado también explicó que la resolución surge como consecuencia de un fallo previo de la Corte de Justicia de la provincia, que había declarado la nulidad del rechazo de la apelación en diciembre de 2025. A partir de esa decisión, la Cámara debió emitir un nuevo pronunciamiento.

"Ahora la Cámara de Apelaciones, de acuerdo a lo que dijo la Corte de Justicia, emitió un nuevo dictamen, una nueva resolución y decidió por mayoría otorgar la libertad a mis asistidos con las restricciones", agregó.

De acuerdo con el defensor, el tribunal coincidió con el planteo de la defensa respecto de la situación procesal de los imputados: "Creo que se ha hecho una resolución con forma de derecho y de acuerdo a la petición de esta defensa técnica, que opinaba que no había riesgo para la investigación y por eso debían permanecer en libertad mis asistidos".

La causa que se investiga

El expediente judicial está vinculado a un grave hecho de presunto abuso sexual infantil que tiene como imputada a una pareja que mantenía un vínculo cercano con la familia de la víctima.

Ambos acusados eran padrinos de una niña de poco más de un año de vida, quien aparece como presunta víctima en la causa.

La investigación sostiene que los hechos habrían ocurrido en la vivienda de los acusados, ubicada en la zona sur de la Capital catamarqueña, el 20 de octubre de 2024.

La denuncia fue radicada posteriormente por la madre de la niña.

Cómo se descubrió el hecho

El caso salió a la luz a partir de un hallazgo realizado por la madre de la menor. Según la información del expediente, la mujer encontró en el teléfono celular de la imputada —su comadre— una fotografía de su hija desnuda junto al padrino de la niña, quien también se encuentra imputado en la causa.

Ese descubrimiento motivó la denuncia judicial que derivó en el inicio de la investigación penal.

La presentación formal fue realizada el 5 de enero de 2025, cuando la madre de la menor, de menos de dos años de edad, acudió a las autoridades para denunciar el hecho.

Intervención de la Fiscalía y detenciones

La causa es investigada por el fiscal de Instrucción de Cuarta Nominación, Ricardo Andrés Córdoba Andreatta, quien dispuso una serie de medidas investigativas tras la radicación de la denuncia.

La pareja acusada fue detenida a principios de mayo de 2025, en el marco de las actuaciones judiciales que buscaban determinar las circunstancias del hecho denunciado y la posible responsabilidad penal de los imputados.

Los delitos imputados

El fiscal Córdoba Andreatta formuló distintas imputaciones contra los acusados, diferenciadas según el rol que se investiga en el caso.

Para el hombre, los cargos son:

"Abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda en calidad de autor".

"Producción de imágenes de abuso sexual infantil calificado por tratarse de una víctima menor de trece años".

"Tenencia de material de abuso sexual infantil calificado por tratarse de víctimas menores de trece años".

En el caso de la mujer, la acusación corresponde a:

"Producción de imágenes de abuso sexual infantil calificado por tratarse de una víctima menor de trece años".

La investigación continúa

Aunque la Cámara de Apelaciones resolvió otorgar la libertad a los imputados, la causa judicial sigue en etapa de investigación y continúa bajo la dirección de la Fiscalía.

La resolución establece que los acusados deberán cumplir restricciones y obligaciones específicas, en particular en relación con la denunciante y otras medidas dispuestas en el marco del proceso.