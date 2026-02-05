Catamarca: aprehenden a un hombre por un arrebato y recuperan un celular

Efectivos policiales aprehendieron a un hombre acusado de cometer un arrebato y lograron recuperar un teléfono celular que había sido sustraído momentos antes a una mujer de 52 años.

El procedimiento se llevó a cabo este martes, alrededor de las 12:45, luego de que personal de la Comisaría Décima fuera alertado por el SAE-911 y se constituyera en la intersección de las avenidas Juan Chelemín y Alem. En el lugar, los uniformados se entrevistaron con la damnificada, quien manifestó que un sujeto le habría sustraído un teléfono celular marca Motorola mediante la modalidad delictiva de arrebato, para luego darse a la fuga a pie.

Tras recabar las características del presunto autor, se invitó a la víctima a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2, mientras que los efectivos iniciaron un recorrido por la zona. Como resultado del operativo, en la esquina de las calles La Rioja y Armando Correa, lograron aprehender a un hombre de apellido Zalazar, de 30 años de edad, sindicado como el supuesto autor del hecho.

Durante un palpado superficial, los policías encontraron entre sus pertenencias el teléfono celular sustraído y el Documento Nacional de Identidad de la damnificada, elementos que fueron recuperados y quedaron en calidad de secuestro.

Finalmente, el aprehendido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las directivas a seguir.