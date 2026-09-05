Choque y fuga en Catamarca: un auto embistió a dos jóvenes que iban en moto y escapó

En la tarde de hoy, precisamente a las 14:20, la tranquilidad de la zona se vio interrumpida cuando el personal de la Comisaría Séptima debió constituirse de urgencia en la avenida Choya. El motivo de la intervención policial fue un grave siniestro vial registrado de manera específica entre las calles Alpa Sumaj y Alpachiri.

Las primeras actuaciones en el lugar permitieron constatar que el impacto movilizó los protocolos de seguridad y asistencia en la vía pública, evidenciando la magnitud del suceso y la inmediata necesidad de socorro para las personas involucradas en el violento episodio de tránsito.

El impacto y la fuga del conductor

De acuerdo con la información recabada, por el lugar circulaba un rodado menor identificado como una motocicleta Corven Energy 110 cc., de color negro. Dicho vehículo era guiado por Débora Celeste Sosa (19), quien viajaba acompañada por una adolescente de 16 años.

Por motivos que hasta el momento son materia de investigación, ambas jóvenes habrían sido colisionadas por un automóvil. Las características técnicas del vehículo involucrado en la embestida corresponden a:

Vehículo: Automóvil

Modelo: Renault 11

Color: Gris

Lejos de detener su marcha para asistir a las víctimas o interiorizarse sobre el estado de las personas afectadas, el conductor del automóvil se dio a la fuga, evadiendo su responsabilidad y abandonando la escena del hecho.

Asistencia médica y actuaciones de rigor

Como consecuencia directa del violento siniestro vial, las dos ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones de diversa consideración. Ante esta situación de emergencia, se requirió la presencia de profesionales de la salud, lo que motivó que facultativos médicos del SAME se hicieran presentes en el lugar para brindar la asistencia médica correspondiente a la conductora y a su acompañante.

Una vez estabilizada la situación sanitaria en el escenario del choque, personal especializado perteneciente a los Sumariantes de la Unidad Judicial N° 7 trabajó rigurosamente en el área delimitada, procediendo a labrar todas las actuaciones correspondientes para dar inicio formal a la investigación que permita esclarecer las responsabilidades del caso y dar con el paradero del conductor prófugo.