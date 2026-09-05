Catamarca: transportaba ocho quirquinchos muertos en una camioneta y terminaron incinerados

En el marco de las labores cotidianas de prevención y fiscalización que lleva adelante la fuerza pública en las rutas de la región, efectivos de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia desplegaron un operativo estratégico. Las acciones se centraron en la realización de un control vehicular exhaustivo y la identificación de personas en el puesto caminero La Viña, un enclave de vital circulación situado sobre la Ruta Nacional N° 38, perteneciente geográficamente al departamento Paclín.

Durante el desarrollo de estas tareas de contralor, los uniformados interceptaron el paso de un automotor que circulaba por el corredor vial. Se trató de una camioneta Toyota Hilux, de color bordó, cuyo itinerario de viaje tenía como punto de partida la localidad de Los Altos, ubicada en el departamento Santa Rosa, y como destino final la Capital provincial.

La inspección del rodado y el hallazgo ilícito

En cumplimiento de los protocolos establecidos para la fiscalización vehicular, el personal policial procedió de inmediato a la identificación del conductor del rodado. Se trató de un hombre de 37 años de edad, quien se encontraba al mando de la camioneta al momento de ser interceptado en el puesto caminero.

Fue precisamente durante la inspección minuciosa del interior del vehículo cuando los efectivos encendieron las alertas. Al revisar el sector del habitáculo correspondiente al asiento trasero, los uniformados lograron observar la presencia de un elemento sospechoso: una bolsa de plástico de color negro. Al examinar el contenido de dicho bulto, la sorpresa dio paso al procedimiento legal al constatar que en su interior se transportaban ejemplares muertos de quirquincho.

Intervención de organismos provinciales y directivas legales

Ante la magnitud del hallazgo y la presunta infracción a las normativas de conservación ambiental, los agentes de seguridad vial adoptaron de manera inmediata los recaudos legales pertinentes. Se dio pronta participación a la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia, organismo técnico desde el cual se impartieron las directivas a seguir para este tipo de casos.

Articulación jurisdiccional: Se ordenó dar inmediata intervención a los efectivos policiales con competencia en la zona.

Medida de rigor: Se instruyó proceder al formal decomiso de los animales hallados en el vehículo.

Marco normativo: Todo el accionar se rigió bajo los parámetros estipulados por la Ley Provincial N° 4.855 de Protección de la Fauna Silvestre.

Procedimiento final, secuestro e incineración

Minutos más tarde de haberse desatado las primeras actuaciones en el puesto caminero, se hizo presente en el lugar el personal de la Comisaría Departamental La Merced. Los efectivos de esta dependencia asumieron el procedimiento operativo para dar cumplimiento a las medidas de disposición final de los especímenes.

Las acciones concluyeron formalmente con el secuestro e incineración de los ocho ejemplares de quirquincho que eran transportados en la camioneta. Asimismo, las autoridades cerraron el circuito legal poniendo en estricto conocimiento de todo lo acontecido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, instancia judicial que continuará con las diligencias pertinentes derivadas del procedimiento vial.