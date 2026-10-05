Catamarca: aprehendieron a un hombre por violencia de género en La Ribera

Efectivos de la Seccional Décima se hicieron presentes en el asentamiento La Ribera, donde aprehendieron a un hombre de 35 años, sospechado de protagonizar un presunto hecho de violencia de género en perjuicio de su pareja.

Tras la intervención policial, la mujer fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género.

Por lo ocurrido, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Desde la Policía recordaron que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse con la línea gratuita 144 o con el 911, disponible las 24 horas, durante todo el año.